Verónica Castro habla tras hospitalización: continúa con dolores, pero ya está en casa

Verónica Castro sale del hospital. Foto: Cuartoscuro

Verónica Castro reapareció públicamente para tranquilizar a su público luego de que el pasado jueves 15 de enero se diera a conocer que había sido hospitalizada debido a complicaciones de salud derivadas de un accidente ocurrido años atrás. La actriz confirmó que ya fue dada de alta y se encuentra recuperándose en casa, aunque reconoció que los dolores persisten y el proceso será lento.

Fue durante una llamada telefónica con Pati Chapoy, en el programa Ventaneando, donde la protagonista de icónicas telenovelas rompió el silencio y habló con franqueza sobre su estado de salud. La conversación se dio en el marco del aniversario número 30 del programa, ocasión que Verónica aprovechó para felicitar a la conductora y, de paso, aclarar los rumores que habían surgido en torno a su hospitalización.

“Me encerraron en el hospital, pero sigo con mis dolores. Ya estoy en casita, me vine para acá porque no tenía caso estar en el hospital y acá me pueden hacer las terapias”, explicó la actriz, quien detalló que continúa con molestias en el brazo y la pierna, por lo que ahora recibe atención médica desde su hogar.

Verónica se mostró positiva frente a su recuperación y aseguró que los médicos le han indicado que se trata de un proceso que requiere paciencia. “Dicen que hasta que yo me sienta bien, pero ya sabes que esto es lento, lento. Hay que echarle ganas”, comentó.

La actriz explicó que las molestias están relacionadas con zonas neurálgicas de su cuerpo, particularmente en la cabeza, las cervicales y la columna.

De acuerdo con lo que le han indicado los especialistas, estas afectaciones están vinculadas a la caída que sufrió hace años mientras grababa un programa de televisión, cuando cayó de un elefante, accidente que dejó secuelas importantes.

“Como tuve todas las cervicales cambiadas y también lo de la columna, entonces hay que darle frente a estos dolorcitos que a veces son tensos”, explicó, dejando claro que, aunque incómodos, los síntomas están siendo atendidos de manera constante.

Se mantiene activa pese a las molestias

A pesar del dolor, Verónica Castro procura mantenerse en movimiento, pues considera que la actividad física es clave para su recuperación. “Sí puedo hacer actividades, siempre y cuando sea con el dolorcito. A veces no quieres hacer nada y quedarte en la cama, pero hay que moverse, porque el que no se mueve, se atora”, señaló con su característico sentido del humor.

La actriz reconoció que hay días más complicados que otros, pero se esfuerza por seguir las indicaciones médicas y no dejarse vencer por el malestar físico.

Durante la plática, Verónica también habló del apoyo que ha recibido por parte de su familia en este momento. Reveló que su hijo Michel ha estado muy pendiente de ella, mientras que Cristian Castro, aunque actualmente se encuentra ocupado con compromisos profesionales y trabajando en nueva música, también ha estado al tanto de su estado.

Finalmente, la actriz expresó su deseo de encontrarse en mejores condiciones para poder asistir a los conciertos que Cristian ofrecerá próximamente en el Auditorio Nacional, los días 10 y 11 de marzo, fechas que espera con entusiasmo.

Por ahora, Verónica Castro continúa su recuperación en casa, agradecida por el cariño del público y enfocada en mejorar su salud paso a paso.

