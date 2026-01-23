“Canelo” Álvarez y Fernanda Gómez se codean con las estrellas en el Paris Fashion Week

GENERANDO AUDIO...

“Canelo” Álvarez y Fernanda Gómez en el Paris Fashion Week. Foto: Getty Images

Saúl, el “Canelo”, Álvarez y su esposa Fernanda Gómez acudieron al Paris Fashion Week, uno de los eventos de moda más importantes a nivel mundial. Ambos acudieron al desfile de la firma Amiri, el jueves 22 de enero de 2026 en la capital francesa.

La pareja compartió en redes sociales algunos de los momentos que vivieron dentro de este magno evento de la moda en Europa, donde se les vio conviviendo con algunas de las celebridades que también asistieron.

Canelo Álvarez y Fernanda Gómez en el Paris Fashion Week

El “Canelo” Álvarez y Fernanda Gómez lucieron espectaculares en el Paris Fashion Week. El pugilista optó por zapatos, pantalón y playera en color negro, pero con una chaqueta tipo “piel de serpiente”, pero en tono dorado, lo cual hizo brillar más la figura del atleta.

Foto: Getty Images

Unos lentes oscuros fueron el complemento ideal para el pugilista originario de Guadalajara, Jalisco.

Fernanda Gómez eligió el rojo como el color estandarte de su vestimenta, la cual fue con un vestido corto y escotado, al tiempo que la cubría un saco de la cintura a los hombros.

Un discreto, pero muy elegante collar dorado, fue el accesorio con el que la esposa de Saúl Álvarez se dejó ver durante la pasarela y los eventos que había en ese momento.

Canelo Álvarez y Jeff Goldblum

A “Canelo” Álvarez y Fernanda Gómez les tocó convivir y sentarse junto al actor Jeff Goldblum y su pareja Emilie Livingston. Todos ellos compartieron un sofá para ver lo mejor de la moda.

Foto: Getty Images

El actor de Hollywood, recordado por películas como Jurassic Park, entre otras, se vistió con un pantalón negro y camisa blanca, al tiempo de combinarlos con un saco café, con líneas blancas y detalles decorativos.

Livingston lució un vestido con transparencia negra, dejando al descubierto sus hombros y brazos. Para rematar su prenda, en la parte de las piernas tenía una abertura para darle el toque sexy.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento