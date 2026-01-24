Alex Bisogno estalla contra Pati Chapoy tras acusarlo de saquear la casa de Daniel

GENERANDO AUDIO...

A través de un video, negó los señalamientos. Foto: Getty Images

Alex Bisogno, hermano del fallecido conductor Daniel Bisogno, respondió de forma contundente a Pati Chapoy luego de que la periodista lo acusara públicamente de haber saqueado la casa de su hermano tras su muerte.

La conductora de “Ventaneando” aseguró que Alex ingresó al domicilio de Daniel y retiró pertenencias que, según dijo, correspondían a Michaela, hija del presentador.

Estas declaraciones detonaron la reacción del también conductor, quien negó las acusaciones y pidió a Chapoy que deje de involucrarse en asuntos familiares.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Alex Bisogno exigió a la periodista que no vuelva a referirse a él ni a su familia.

“Le exijo que no vuelva a meterse conmigo ni a lastimarnos como familia”, expresó, visiblemente molesto.

Alex Bisogno niega acusaciones y habla de pruebas

En el mensaje, Alex aseguró que las declaraciones de la periodista forman parte de una serie de señalamientos que, según él, buscan desprestigiarlo desde hace meses. Afirmó que ya ha desmentido esas versiones con pruebas y documentos oficiales.

“Esta calumnia con la cual ha querido hundirme ya fue desmentida con pruebas, incluso de la Fiscalía”, señaló, al tiempo que reiteró que no saqueó la casa de su hermano.

El hermano de Daniel Bisogno explicó que el tema del presunto robo ya se aclaró dentro de su familia y con Cristina Riva Palacio, exesposa del conductor y albacea de su hija.

Añadió que ella cambió las chapas del inmueble y actualmente tiene acceso a las propiedades y pertenencias.

“Ya basta”: el mensaje directo a Pati Chapoy

Durante el video, Alex Bisogno acusó a la periodista de actuar con mala intención y de difundir información sin conocer a fondo el conflicto familiar.

También la señaló por no haberlo buscado para conocer su versión antes de hacer públicas las acusaciones.

“Malévolo es atacarme con saña, con rabia, cuando siempre me dirigí hacia usted con respeto”, expresó.

Alex sugirió que el enojo de Chapoy podría derivar de sus declaraciones a medios de comunicación sobre el estado de salud de su hermano, información que, según dijo, compartió en acuerdo con Daniel.

Finalmente, lanzó una advertencia directa a la conductora: “Ya párele, porque si no el que va a hablar soy yo y tengo cosas que decir”.

Hasta el momento, Pati Chapoy no ha respondido públicamente a las declaraciones de Alex Bisogno.

