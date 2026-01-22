Advierten por fraude en venta de boletos para BTS y membresía Army Membership

GENERANDO AUDIO...

Pasos para la membresía Army Membership de BTS. Foto: Reuters

La plataforma digital Weverse alertó por sitios web falsos que presuntamente venden boletos apócrifos para los conciertos de BTS, que forman parte de su gira mundial 2026.

Weverse, una aplicación que conecta fans con artistas de K-pop, también pidió a los fans de BTS, de no adquirir productos a través de páginas de internet o sitios no oficiales.

“Nos gustaría llamar su atención sobre los hallazgos recientes de sitios web fraudulentos que se hacen pasar por canales oficiales para vender boletos de ARMY MEMBERSHIPS y World Tour antes del próximo regreso y gira de BTS”. Weverse

“Tenga en cuenta que estos sitios web no autorizados no están afiliados a los servicios oficiales de Weverse o a los sitios web oficiales. No tienen ninguna relación de asociación o cooperación con BIGHIT MUSIC o BTS en absoluto”, alertó la plataforma digital.

En México, la banda se presentará en la Ciudad de México el 7, 9 y 10 mayo de 2026.

Alertan también por la membresía Army Membership de BTS

Weverse añadió que los fans de BTS deben tener mucha precaución, ante los fraudes y estafas, ya que Weverse no puede otorgar alguna asistencia en caso de alguna irregularidad al adquirir la membresía Army Membership de BTS en sitios que no sean oficiales.

La ARMY Membership es una suscripción anual que permite a los seguidores de BTS identificarse como miembros del club de fans oficial del grupo.

“Le recomendamos que tenga extrema precaución, ya que no podemos proporcionar protección o asistencia para ningún daño resultante del registro de membresía, la compra de boletos o la divulgación de información personal a través de sitios ilegales o no oficiales”. Weverse

¿Cómo obtener la membresía Army Membership de BTS oficial?

El registro para la membresía Army Membership de BTS oficial es muy sencillo.

Weverse explicó los siguientes pasos para todos los interesados:

Se debe acceder exclusivamente a través de la aplicación y el servicio web de Weverse.

Hay que crear una cuenta y luego iniciar sesión.

Se puede acceder vía email, con Apple, cuenta de Google, cuenta de X o con Kakao.

Una vez dentro se podrá completar la información requerida.

Weverse indicó que toda la información relativa al BTS World Tour se proporciona a través del sitio web oficial. También todas las reservaciones para boletos se llevan a cabo en la página oficial.

“Para evitar cualquier daño potencial, absténgase de usar sitios web sospechosos y asegúrese de que solo está utilizando canales oficiales”. Weverse

La plataforma oficial reiteró que están comprometidos con la protección permanente de los derechos de propiedad intelectual de sus artistas.

