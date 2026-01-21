Fans de BTS encabezan protestas en CDMX este 21 de enero.

GENERANDO AUDIO...

Habrá 26 tipos de concentraciones. Foto: Cuartoscuro. Ilustrativa.

Este miércoles 21 de enero se realizarán 26 marchas, protestas, citas agendadas, rodadas ciclistas y actividades culturales en Ciudad de México (CDMX). Destaca las “ARMYs”, quienes exigen una regulación en la compra de boletos para el concierto BTS, banda de k-pop.

De forma específica, habrá una marcha; nueve concentraciones; dos citas agendadas; ocho rodadas ciclistas y seis eventos de esparcimiento, indica la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Entre las movilizaciones de este 21 de enero en CDMX, destacan protestas por la venta de boletos para BTS y por la investigación por Miguel Ángel, el fotoperiodista que murió en el Axe Ceremonia.

Marchas y protestas en CDMX para este 21 de enero

Frente de Organizaciones Sociales en Defensa de Azcapotzalco

• Hora: 09:30

• Lugar: Hemiciclo a Juárez, Av. Juárez No. 50, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc

• Motivo: Exigen la destitución del Director General de la Secretaría de Vivienda de la Ciudad de México por la falta de proyectos para la adquisición de vivienda.

• Aforo: 150 personas

Ex trabajadores de la extinta Ruta 100

• Hora: 10:00

• Lugar: Edificio de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

• Motivo: Asamblea informativa para exigir el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28 % de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.

• Aforo: 150 personas

Colectiva “Las Tonantzin”

• Hora: 09:00

• Lugar: Juzgados Penales del Poder Judicial de la Ciudad de México, Dr. Lavista No. 114, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc

• Motivo: Acompañamiento a una víctima con motivo de la celebración de una audiencia.

• Aforo: 30 personas

Familiares y amigos de fotoperiodista fallecido durante el festival “AXE Ceremonia”

• Hora: 09:30

• Lugar: Juzgados de Distrito en Materia Penal, Av. Insurgentes Sur No. 2065, Col. San Ángel, Alc. Álvaro Obregón

• Motivo: Conferencia de prensa para informar que la audiencia inicial del proceso penal se encuentra detenida por determinación judicial y exigir avances y justicia.

• Aforo: 50 personas

Seguidoras del grupo “BTS”

• Hora: 15:00

• Lugar: Estación “Cuauhtémoc”, Línea 1 del Metro, Av. Cuauhtémoc y Av. Chapultepec, Col. Roma Norte, Alc. Cuauhtémoc

• Destino: Oficina de Defensa del Consumidor Zona Centro “Leona Vicario”, Dr. Carmona y Valle No. 11, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc

• Motivo: Exigen información clara sobre la venta de boletos para el concierto de “BTS”, conocer precios antes de la preventa y rechazar la tarifa dinámica; solicitan intervención de PROFECO.

• Aforo: 30 personas

Otras manifestaciones

Colectiva “Feministas Radicales de la Periferia CDMX” (marcha)

• Hora: 17:00

• Lugar: Zócalo capitalino, Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

• Motivo: En apoyo a las mujeres iraníes; exigen fin del velo obligatorio, justicia frente a la violencia y respeto a los derechos y la vida de las mujeres en Irán.

• Aforo: 30 personas

Trabajadores del Sistema de Transportes Eléctricos (Cablebús, Trolebús y Tren Ligero)

• Hora: 13:30

• Lugar: Secretaría de Movilidad, Av. Álvaro Obregón No. 269, Col. Roma Norte, Alc. Cuauhtémoc

• Motivo: Acompañan mesa de trabajo para exigir aumento salarial, respeto al contrato colectivo, entrega de uniformes, equipo de seguridad y pago de retroactivos.

• Aforo: 300 personas

Colectivo “Plataforma 4:20”

• Hora: 13:00

• Lugares:

Av. Río Churubusco y Añil, Col. Granjas México, Alc. Iztacalco (bajo puente) Av. Río Churubusco y Av. Pdte. Plutarco Elías Calles, Col. El Prado, Alc. Iztapalapa (jardinera de la lateral) Circuito Interior Av. Río Churubusco y Tlalpan Sur/Lázaro Cárdenas, Col. Ermita, Alc. Benito Juárez (jardinera frente a la calle Francisco Belmar Rodríguez)

• Motivo: Instalación de mesa informativa itinerante con talleres de reducción de riesgos, uso responsable del espacio público y promoción cultural.

• Aforo: 90 personas

Colectiva “Minerva”

• Hora: 11:00

• Lugar: Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Av. Dr. Río de la Loza No. 68, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc

• Motivo: En apoyo a víctima de violencia de género por parte de una empresa transportadora terrestre y para exigir garantía de sus derechos.

• Aforo: 20 personas

Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México

• Hora: 10:00

• Lugar: Oficinas del IEMS, Dr. Lavista No. 181, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc

• Motivo: Exigen pago completo a docentes por horas, entrega del catálogo de puestos, solución a cambios de adscripción, no despidos y continuidad laboral.

• Aforo: 100 personas

Trabajadores de obras de la Alcaldía Álvaro Obregón

• Hora: 09:00

• Lugar: Sede de la Alcaldía Álvaro Obregón, Canario y Calle 10, Col. Tolteca, Alc. Álvaro Obregón

• Motivo: Exigen mejoras laborales.

• Aforo: 20 personas

Citas agendadas

Vecinos de la colonia Colinas del Sur

• Hora: 17:00

• Lugar: Sede de la Alcaldía Álvaro Obregón, Canario y Calle 10, Col. Tolteca, Alc. Álvaro Obregón

• Motivo: En contra de la construcción de una estación del Cablebús que conectaría Santa Lucía con la estación “Mixcoac” de las líneas 7 y 12 del Metro, por afectaciones a la privacidad y seguridad.

• Aforo: 25 personas

Rodadas ciclistas

Al Parque de las Montañas — “Ohtli Crew”

• Hora: 21:30

• Lugar: Plaza de la Información, Hidalgo y Av. Paseo de la Reforma, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc

• Destino: Parque de las Montañas, Paseo de los Nogales No. 105, Col. Paseos de Taxqueña, Alc. Coyoacán

• Aforo: 20 personas

A Ciudad Universitaria — “Libertad en Bici”

• Hora: 20:15

• Lugar: Parque Leyes de Reforma, Eje 5 Sur y Calle 10 de Agosto de 1860, Col. Leyes de Reforma, Alc. Iztapalapa

• Destino: Circuito Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán

• Aforo: 35 personas

Al Ajusco — “Giant, Passion Bike”

• Hora: 06:10

• Lugar: Carretera Picacho-Ajusco No. 528, Col. Jardines del Ajusco, Alc. Tlalpan

• Destino: Parque Nacional Cumbres del Ajusco, Cerro Pico del Águila Km 21, Col. Héroes de 1910, Alc. Tlalpan

• Aforo: 25 personas

Al Parque Masayoshi Ohira — “Espartanos”

• Hora: 20:00

• Lugar: Parque La Bombilla, Av. de la Paz A, Col. Chimalistac, Alc. Álvaro Obregón

• Destino: Parque Masayoshi Ohira, Av. Río Churubusco, Col. Country Club Churubusco, Alc. Coyoacán

• Aforo: 25 personas

Nocturna — “Fénix Biker’s”

• Hora: 21:00

• Lugar: Quiosco del Centro de Coyoacán, Jardín Plaza Hidalgo No. 1, Col. Coyoacán Centro, Alc. Coyoacán

• Destino: Sin definir

• Aforo: 25 personas

A la Nopalera en el Corazón — “Colibrí es CDMX”

• Hora: 21:00, 21:30 y 21:45

• Lugar:

Zoológico de los Coyotes, Av. H. Escuela Naval Militar s/n, Col. Coapa, Ex-Ejido de San Pablo Tepetlapa, Alc. Coyoacán Centro de Acopio La Virgen Oficial, Av. de El Parque, Col. Avante, Alc. Coyoacán Planetario Ing. Joaquín Gallo, Miguel Laurent No. 133, Col. Portales Norte, Alc. Benito Juárez

• Destino: Zócalo capitalino, Alc. Cuauhtémoc

• Aforo: 35 personas

A Jalalpa 200 — “Roma Cycling”

• Hora: 21:00

• Lugar: Parque México, Fuente de Cántaros, Av. México s/n, Col. Hipódromo, Alc. Cuauhtémoc

• Destino: Parque Jalalpa 2000, Av. Santa Fe, Col. Santa Fe-La Loma, Alc. Álvaro Obregón

• Aforo: 25 personas

Al Parque de la Bombilla — “Azcapobike”

• Hora: 21:00

• Lugar: Parque de Bolsillo, Membrillo No. 83, Col. Nueva Santa María, Alc. Azcapotzalco

• Destino: Parque de la Bombilla, Av. de la Paz A, Col. Chimalistac, Alc. Álvaro Obregón

• Aforo: 20 personas

Se recomienda a la ciudadanía anticipar sus traslados y tomar rutas alternativas ante estas protestas en CDMX de este 21 de enero.

