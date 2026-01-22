Guillermo del Toro y José Antonio Garcia; los dos mexicanos nominados a los Oscar 2026

El director Guillermo del Toro, por “Frankenstein”, y José Antonio García, nominado en la categoría de Mejor Sonido por “One Battle After Another”, fueron los mexicanos que obtuvieron una nominación a los Oscar 2026, anunciadas este jueves 22 de enero.

Cabe destacar que “One Battle After Another”, dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio, lidera con 13 nominaciones, mientras que “Frankenstein”, de Guillermo del Toro, suma nueve.

Los Premios Oscar 2026 se llevarán a cabo en el Dolby Theatre de Hollywood, Los Ángeles, California, como es tradición, el domingo 15 de marzo de 2026.

Guillermo del Toro rumbo a los Oscar 2026

El mexicano compite por la estatuilla dorada con “Frankenstein” en la categoría de Mejor Película y Mejor Guion Adaptado, pero quedó fuera de Mejor Dirección.

Aunque, “Frankenstein” se encuentra nominada en otras categorías como Mejor Actor de Reparto (Jacob Elordi), Mejor Banda Sonora Original, Mejor Diseño de Producción, Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Maquillaje y Peinado y Mejor Sonido.

Foto: Getty

El cineasta mexicano Guillermo del Toro ha sido nominado en siete ocasiones a los Premios Oscar. Su primera aparición en la contienda fue en 2007, cuando “El laberinto del fauno” obtuvo nominaciones a Mejor Guion Original y Mejor Película en Lengua Extranjera.

Más adelante, en 2018, “La forma del agua” lo consolidó en la ceremonia con nominaciones a Mejor Director y Mejor Película, categorías en las que resultó ganador. En 2022, “El callejón de las almas perdidas” volvió a colocarlo entre los nominados, y en 2023, su versión de “Pinocho” le dio el Oscar a Mejor Película Animada.

José Antonio García con “One Battle After Another”

El sonidista mexicano está nominado por su participación en “One Battle After Another“, película por la que también contendió por el Critic Choice Award, el cual terminó ganando “F1”.

José Antonio García, a quien se le conoce como “El Tiburón”, es reconocido por su trabajo en grandes producciones, incluyendo “Argo”, por la que obtuvo una nominación en la categoría de Mejor Mezcla de Sonido en los Oscar de 2013, y “Roma”, nominada en 2019.

Su trayectoria en Estados Unidos comenzó con la serie “Cuentos desde la cripta”. Sin embargo, su carrera dio un impulso de la mano del director Alfonso Cuarón, a quien había conocido años antes y quien lo convocó para trabajar en “La princesita” y, más adelante, en “Y tu mamá también”.

José Antonio García, sonidista mexicano.

A lo largo de su carrera, García ha participado en filmes como “Nope” (2022), “Amsterdam” (2022) y “Dog” (2022).

El sonido es la categoría que reconoce la grabación más fina en un filme, es decir, el que tiene mejor división e integración de sonidos, el que elimina desde el set cualquier ruido ajeno y que la voz se escuche en sintonía.