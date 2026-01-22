BTS en México: estos son los precios de los boletos, desde casi 2 mil hasta 17 mil 782 pesos

GENERANDO AUDIO...

Los conciertos serán en el Estadio GNP Seguros. Foto: Getty Images

Los precios para los conciertos de BTS en México se dieron a conocer durante la mañana de este jueves 22 de enero.

Esto luego de que los fans de la banda de K-pop presionaron a los organizadores para que se informara de esto y otros detalles de las tres presentaciones que se realizarán en el Estadio GNP Seguros.

¿Cuánto cuestan los boletos para los conciertos de BTS en México?

Ocesa informó que los boletos para el BTS World Tour ‘ARIRANG’ en la Ciudad de México fueron fijados en los siguientes rangos de precio, con cargos incluidos, más 50 pesos por procesamiento de orden.

Mil 767 pesos

2 mil 840 pesos

4 mil 476 pesos

4 mil 948 pesos

8 mil 10 pesos

8 mil 482 pesos

8 mil 953 pesos

13 mil 330 pesos

Los boletos VIP tendrán un precio máximo de 17 mil 782 pesos

Además de que estarán sujetos a disponibilidad, los precios de los boletos no cambiarán durante la preventa ni la venta general, así como los cargos se aplicarán al momento de la compra.

¿Qué incluyen los paquetes VIP?

Como informó Ticketmaster, BTS ofrece una experiencia VIP y esto es lo que se puede esperar:

Un boleto reservado premium

Acceso al ensayo previo al show de BTS

Artículo exclusivo de regalo VIP

Credencial y cordón VIP

Oportunidad para comprar mercancía oficial antes del show

Entrada anticipada al recinto

Registro designado y personal VIP en el evento

¿Cuándo vendrá BTS a la Ciudad de México?

La agrupación confirmó que visitará la Ciudad de México en tres fechas:

Jueves 7 de mayo

Sábado 9 de mayo

Domingo 10 de mayo

Preventa para conciertos de BTS cambió de fecha

La preventa especial ARMY Membership para los conciertos de BTS en México cambió de fecha, informó BIGHIT MUSIC la mañana del miércoles pasado.

Con la actualización, la preventa se realizará el viernes 23 de enero de 2026, a partir de las 9:00 horas, tiempo del centro de México.

BIGHIT MUSIC confirmó que BTS ofrecerá tres conciertos en el Estadio GNP Seguros, los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026. No obstante, los horarios de la preventa serán distintos según la fecha del show:

Conciertos del 7 y 9 de mayo: de 9:00 a 21:59 horas

Concierto del 10 de mayo: de 12:00 a 21:59 horas

La venta general no presenta cambios y se llevará a cabo el sábado 24 de enero de 2026, a partir de las 9:00 horas.

