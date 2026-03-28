Arranca la 79 Muestra Internacional de Cine en la Cineteca Nacional

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La Cineteca Nacional dio inicio a la 79 Muestra Internacional de Cine, un evento que reúne 14 películas de distintas partes del mundo y que estará disponible en sedes como Xoco, Cineteca de las Artes y Chapultepec.

El ciclo arrancó esta semana y, como cada edición, busca acercar al público a propuestas de cine de autor, internacional y clásico.

Muestra Internacional de Cine reúne 14 películas destacadas

Tus dos muertos

Sigue a un policía judicial que intenta resolver un secuestro, mientras atraviesa una crisis existencial que lo lleva a reflexionar sobre la violencia en su vida.

Cobre

Ambientada en un entorno rural, cuenta la historia de un personaje que encuentra el cuerpo de una persona asesinada y enfrenta el dilema de denunciar el crimen o guardar silencio para no involucrarse.

Resurrección

Dirigida por Bi Gan, presenta a un monstruo que relata sus pesadillas, llevando al espectador por un viaje que explora distintas etapas, estilos y lenguajes del cine.

Gracias por operar con nuestro banco

Narra la historia de dos mujeres en Palestina que, tras la muerte de su padre, deben retirar su dinero antes de que su hermano mayor tome el control, según las leyes islámicas.

Magallanes

Ofrece una mirada reflexiva sobre la conquista de Filipinas desde la perspectiva de los pueblos conquistados, centrada en la figura de Fernando de Magallanes.

Memorias del Subdesarrollo

Clásico del cine latinoamericano que sigue a un intelectual en Cuba tras la revolución, mostrando su visión crítica e irónica de la nueva sociedad.

Muestra de cine recorrerá 31 estados

Tras su paso por la Ciudad de México, la muestra recorrerá universidades, cinetecas y salas de cine en los 31 estados del país. La programación completa, fechas y horarios pueden consultarse en el sitio oficial de la Cineteca Nacional.

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