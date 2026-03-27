Tunden en redes al youtuber Dalas por comentarios sobre Noelia Castillo: “Es ridículo”

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Compartió dos vídeos en los que habló del caso. Foto: Getty Images/Ilustrativa

Dalas Review, polémico youtuber español que cuenta con alrededor de 11 millones de seguidores en dicha plataforma, generó controversia tras publicar un par de videos en los que opina sobre el caso de Noelia Castillo, joven que falleció este jueves luego de recibir la eutanasia tras años de una batalla legal.

Noelia solicitó la muerte asistida después de enfrentar problemas de salud física y mental derivados de agresiones sexuales, una de ellas múltiple, situación que la llevó a un intento de suicidio al lanzarse desde un quinto piso, lo que le provocó una lesión medular irreversible y la dejó parapléjica.

A partir de sus comentarios, en los que cuestionó el caso, el youtuber desató una ola de críticas e indignación en redes sociales.

Dalas cuestiona el testimonio de Noelia y promociona su libro

En el primer video, publicado el 25 de marzo, el creador de contenido analizó una entrevista de la joven y lanzó comentarios que usuarios consideraron ofensivos, además de poner en duda aspectos de su historia personal.

También utilizó el caso para promocionar un libro de su autoría, al sugerir que personas con problemas de salud mental deberían leerlo, lo que incrementó las críticas en su contra.

El youtuber también reaccionó a imágenes en las que se observa que la joven podía caminar con dificultad, y aseguró que podría esperar avances tecnológicos para mejorar su condición, afirmando que, en algunos años, la medicina le permitiría recuperar la movilidad.

Además, emitió opiniones sobre cómo podría vivir con su condición física, lo que fue señalado por usuarios como una falta de empatía hacia su situación.

“Te está dando el Estado una pensión por minusvalía, tienes el sueño de todo gamer. Porque te funcionan las manos, sólo no te funcionan las piernas; puedes estar todo el día jugando”, es uno de los comentarios que emitió Dalas Review.

Posteriormente, en un segundo video, publicado este jueves, día en el que Noelia falleció, Daniel José Santomé Lemus, verdadero nombre del youtuber, volvió a criticar el caso de la joven.

En esta grabación, además de señalar que la joven era mitómana, mencionó que se confirmó que ella padecía un trastorno de límite de personalidad, cuestionó la veracidad de la agresión grupal de la que fue víctima y concluyó que se trató de una muerte provocada por un estado fallido.

Indignación en redes sociales

Las reacciones no se hicieron esperar. En la plataforma donde se publicó el primer video, que acumula miles de reproducciones, usuarios expresaron su rechazo en los comentarios.

Algunos seguidores señalaron que el contenido fue inapropiado, mientras que otros criticaron que se opine sobre temas de salud mental sin que Dalas sea un especialista en el tema.

Mensajes como “fuera de lugar”, “sin empatía” y “no sabes lo que es vivir esa situación” se repiten entre las respuestas.

Pese a la polémica, ambos videos continúan disponibles en su canal de YouTube, con una advertencia sobre contenido sensible relacionado con salud mental al inicio de cada uno.

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