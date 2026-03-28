Jacinto estrena “HIPERSENTIMENTAL”, un EP donde sentir mucho lo es todo

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Explora la sensibilidad emocional con letras profundas. Foto: Facebook Jacinto

Un viaje lleno de intensidad emocional donde la ansiedad, la sensibilidad y el amor conducen las letras y melodías: así es “HIPERSENTIMENTAL”, el nuevo EP del cantautor mexicano Jacinto.

Conocido por sus letras profundas y su estilo que coquetea entre el pop alternativo y el pop rock, el joven originario de Guadalajara, Jalisco, presenta un material en el que sentir mucho no es una debilidad, sino una forma de vivir más intensamente.

¿Qué sabemos de “HIPERSENTIMENTAL”?

Compuesto por seis tracks, el EP apuesta por ritmos íntimos y letras que capturan distintos matices de la sensibilidad emocional. A lo largo del material, Jacinto construye una atmósfera vulnerable donde la fortaleza y la emoción se entrelazan.

El tono del proyecto comenzó a tomar forma con el lanzamiento, en febrero, del sencillo “qué raro es ser normal”, tema que invita a cuestionar la idea de normalidad emocional y a celebrar la autenticidad.

Con este adelanto, el artista tapatío abrió la puerta a un universo musical vulnerable, reflexivo y profundamente humano.

En poco más de 15 minutos, y con la colaboración de Olivia Wald, cantante y compositora argentina ganadora del Premio Gardel a Mejor Nuevo Artista en 2025, Jacinto invita a reconciliarse con las emociones del día a día y a encontrar belleza en la intensidad sin filtros.

“HIPERSENTIMENTAL” ya está disponible en plataformas digitales desde el 25 de marzo de 2026.

Tracklist de “HIPERSENTIMENTAL”

“música en mi casa” “maniático” “10 para las 3” “todo el día (con Olivia Wald)” “HIPERSENTIMENTAL” “qué raro es ser normal”

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