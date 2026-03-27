Cristian Castro terminará la preparatoria y quiere ir a la universidad, ¿qué carrera estudiará?

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Cristian Castro se casó por primera vez en 2003. Foto: Getty Images

El cantante Cristian Castro está por cerrar una etapa personal que había dejado pendiente desde su juventud, concluir sus estudios de nivel medio superior, preparatoria. A dos semanas de graduarse de la prepa en línea, el intérprete compartió que su siguiente objetivo es continuar su formación académica e ingresar a la universidad.

En entrevista con el programa Ventaneando, el artista explicó que tomó la decisión de retomar sus estudios entre 2024 y 2026, aprovechando espacios entre sus compromisos profesionales. La motivación de Castro ha sido tanta que ya hasta sabe cuál profesión podría estudiar.

Cristian Castro está a días de concluir la preparatoria

Cristian Castro dejó inconclusa la preparatoria cuando era joven para dedicarse de lleno a su carrera musical, la cual despegó en la década de los 90. Años después, decidió retomar este objetivo personal y avanzar en su formación académica.

El cantante señaló que, aunque en ocasiones ha hecho comentarios sobre no realizar otras actividades, en realidad ha dedicado tiempo a estudiar, incluso mientras se encontraba de gira o trabajando.“Ahora voy a intentar hacer mi universidad presencial, lo pienso lograr, ese ha sido mi sueño toda mi vida”, señaló.

El intérprete destacó que una de sus principales motivaciones fue el ejemplo de su madre, Verónica Castro, quien combinó su vida personal, profesional y académica.

“Principalmente mis amigos y mi madre me motivó… ¿Cómo es posible que una señora que estaba embarazada, con mucho trabajo y un nivel económico bastante bajo… se dio el tiempo para estudiar su carrera en una universidad que es de lo más alto que hay en el mundo?” Cristian Castro, cantante

La actriz estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde obtuvo su título, lo que se convirtió en una referencia importante para el cantante.

¿Qué carrera quiere estudiar Cristian Castro?

Tras concluir la preparatoria, Cristian Castro señaló que desea ingresar a la universidad de forma presencial y que le gustaría hacerlo en la UNAM. Aunque aún no define qué carrera estudiará, mencionó que le interesan cuatro carreras:

“No me puedo decidir si será una carrera de servicio, como la docencia, o alguna otra como administración de empresas o contabilidad o ciencias… siempre que veo un maestro se me hace la persona más valiosa”. Cristian Castro, cantante

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