Muere James Tolkan, actor de “Volver al futuro” y “Top Gun”, a los 94 años

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Muere James Tolkan a los 94 años. Foto: AFP

El actor estadounidense James Tolkan, reconocido por sus papeles en clásicos del cine como “Volver al futuro” y “Top Gun”, falleció a los 94 años el 26 de marzo de 2026 en Saranac Lake, Nueva York.

La noticia fue confirmada por la página oficial de “Volver al Futuro”; hasta el momento, no se ha dado a conocer la causa de muerte, aunque se informó que el actor falleció de manera pacífica en su hogar.

Tolkan tuvo una carrera de más de cinco décadas en cine, televisión y teatro, consolidándose como uno de los actores de carácter más reconocibles de Hollywood, especialmente por sus interpretaciones de figuras de autoridad.

¿En qué películas y series actuó James Tolkan?

James Tolkan participó en una amplia variedad de producciones desde la década de 1960 hasta mediados de la década de 2010, construyendo una filmografía sólida con papeles secundarios, pero memorables.

Uno de sus papeles más icónicos fue el del estricto director Gerald Strickland en “Volver al Futuro” (1985) y su secuela en 1989, donde se convirtió en una figura clave dentro del universo de la saga. En la tercera entrega, de 1990, interpretó al antepasado de su personaje, el alguacil James Strickland.

Otro de sus trabajos más recordados fue en “Top Gun”, donde dio vida al comandante Stinger, superior del personaje de Tom Cruise, consolidando su imagen de autoridad rígida en pantalla.

A lo largo de su carrera también participó en películas como “Serpico”, “WarGames”, “The Amityville Horror” y “Dick Tracy”.

En televisión, tuvo apariciones en series como “Miami Vice” y “Hill Street Blues”, además de una larga trayectoria en teatro en Nueva York antes de consolidarse en cine.

Su último crédito en pantalla fue la película “Bone Tomahawk”, con la que cerró oficialmente su carrera.

¿Quién era James Tolkan? Un perfil del actor

James Tolkan nació el 20 de junio de 1931 en Calumet, Michigan, Estados Unidos. Antes de dedicarse a la actuación, sirvió en la Marina durante la Guerra de Corea, aunque fue dado de baja debido a un problema cardíaco.

Posteriormente, estudió arte dramático en la Universidad de Iowa y se formó en Nueva York con reconocidos maestros como Stella Adler y Lee Strasberg. Durante más de dos décadas trabajó en el teatro neoyorquino, desde producciones off-Broadway hasta escenarios principales.

Su salto al cine y la televisión se dio en la década de 1960, participando en series como “Naked City”, lo que marcó el inicio de una carrera constante en Hollywood.

Tolkan se caracterizó por interpretar personajes duros, como policías, militares o directores escolares, lo que le permitió construir una identidad actoral muy reconocible.

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