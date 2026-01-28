¡Arriba la tambora! Carnaval de Mazatlán 2026 tendrá a Belinda y Yuridia

GENERANDO AUDIO...

Se conmemora la edición 128 del tradicional festival. Foto: Alberto Estrada

Autoridades de Sinaloa anunciaron los detalles del Carnaval de Mazatlán 2026 que, entre sus invitados musicales, destacan Belinda y Yuridia.

“Arriba la tambora” es el lema con el que se conmemora la edición 128 del tradicional festival, que espera recibir a más de un millón de personas del 12 al 17 de febrero.

128 años del Carnaval de Mazatlán

“Estamos celebrando 128 años de tradición de ser uno de los carnavales más alegres, más coloridos, pero sobre todo con más cultura”, expresó Estrella Palacios, alcaldesa de Mazatlán.

La presidenta municipal resaltó la música sinaloense y “nuestra música de tambora”, que este año estará presente en los eventos culturales, así como en los carros alegóricos.

Palacios adelantó que los miles de asistentes que se esperan podrán disfrutar de las tradicionales coronaciones y desfiles.

Belinda, Yuridia y Edén Muñoz, entre la cartelera musical

Durante los seis días que durará el Carnaval de Mazatlán 2026 se estarán presentando las cantantes Belinda y Yuridia, quienes actuarán durante las coronaciones de los reyes y reinas.

Además, se realizará un homenaje a Germán Lizárraga, donde grandes artistas de la música sinaloense como Mimoso y Julio Preciado serán parte del evento.

Durante las festividades del carnaval habrá varios desfiles, donde se esperan más de 30 carros alegóricos que mostrarán su esplendor por el malecón, uno de los más grandes del mundo.

Por su parte, Mireya Sosa, secretaria de Turismo de Sinaloa, mencionó que se espera una ocupación hotelera del 87%, la llegada de 92 mil turistas, así como una asistencia superior de más de un millón de personas y se prevé una derrama económica de más de mil millones de pesos.

En cuanto a la seguridad, informó que el próximo 29 de enero, Rubén Rocha Moya, gobernador del estado de Sinaloa, dará el banderazo de salida para el operativo de seguridad, el cual incluirá al Ejército y la Marina.

“El operativo permitirá que los locales y visitantes vivan esta fiesta con tranquilidad, orden y confianza”, señaló.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.