Belinda sorprende al anunciar que se va de México... ¡vivirá en España!

Anunció el inicio de su viaje en una historia de Instagram. Foto: Cuartoscuro

Belinda sorprendió a sus seguidores este miércoles al anunciar que se va de México con rumbo a España, país en el que vivirá alrededor de seis meses debido a un nuevo proyecto profesional.

La cantante dio a conocer la noticia a través de una historia compartida en su cuenta de Instagram, en la que expresó sentimientos encontrados entre emoción y melancolía por dejar el país.

Belinda vivirá en España; ¿a qué se debe?

En la imagen publicada por la intérprete de “Luz sin gravedad”, capturada desde el interior de un avión, se aprecia una bolsa de mano con un colgante de la figura Labubu, detalle que acompañó su despedida.

“Adiós, México… me da melancolía cambiar de país por un tiempo, ¡pero a la vez emoción de vivir esta nueva aventura en España! Carlota es un gran proyecto para mí. ¡La última emperatriz de México!”, escribió Belinda en su historia.

Foto: Captura de pantalla | @belindapop

¿En qué proyecto trabajará Belinda en España?

Desde hace meses se dio a conocer que la actriz forma parte del elenco de la serie “Carlota“, una producción de Sony Pictures Television que constará de 10 episodios y estará dirigida por Alejandro Bazzano y Ana Lorena Pérez Ríos.

Previamente, Belinda detalló que se encontraba en una preparación intensiva para el papel, la cual incluyó clases de postura, movimiento y estudio histórico del personaje.

Además de España, se informó que las grabaciones también se realizarán en locaciones de Colombia y México.

