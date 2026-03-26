Asaltan a Ana María Alvarado, periodista mexicana, durante sus vacaciones en Brasil: “Nos mostraron un cuchillo”

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¿Qué le pasó a la periodista Ana María Alvarado en Brasil? | Foto: Cuartoscuro

Ana María Alvarado, periodista mexicana de 57 años, informó este miércoles 25 de marzo que sufrió un asalto durante sus vacaciones en Brasil. A través de una transmisión en vivo de YouTube, la también presentadora reveló que le robaron todo lo que llevaba con ella, provocando momentos de terror e incertidumbre.

En sus redes sociales, la conductora del programa “Sale el Sol” denunció una cantidad importante de robos y asaltos a turistas en Río de Janeiro, lo que complicó la posibilidad de levantar el acta correspondiente, así como recuperar sus pertenencias, las cuales habrían terminado en una favela.

Así fue el brutal asalto a Ana María Alvarado en Brasil

La periodista Ana María Alvarado contó que, como parte de sus vacaciones familiares por Brasil, ella y su hijo Alex Eyssautier hicieron un viaje en helicóptero para sobrevolar la ciudad de Río de Janeiro y, de regreso a su hotel, tomaron un vehículo.

Debido al intenso tránsito, ambos decidieron caminar por la avenida principal Atlántica durante el resto del trayecto. Mientras debatían opciones para comer, un hombre en motocicleta se aproximó para asaltarles.

“Veníamos plática y plática cuando de pronto, por detrás (…) un hombre en motocicleta, por lo que yo alcancé a ver, no sé, Alex lo empujó y nos mostró un cuchillo o algo que traía en la mano y empujó a Alex y nos arrebató nuestras pertenencias”. Ana María Alvarado

Alvarado no alcanzó a ver las placas de la motocicleta, pues solo alcanzó a distinguir que el asaltante portaba un casco negro con rojo y que tenía una canasta donde se transporta comida.

Según sus palabras, tanto ella como su hijo se quedaron en shock, aunque él trató de correr para alcanzar al delincuente; sin embargo, decidieron asegurarse de que estuvieran bien antes de poder reincorporarse por completo.

La odisea que arruinó las vacaciones familiares

En su transmisión de YouTube, Ana María Alvarado expresó su preocupación debido a que el asaltante se llevó sus celulares mientras estaban abiertos, lo que facilitaría la posibilidad de vulnerar imágenes, datos y credenciales.

Tanto la conductora como su hijo tardaron horas cambiando contraseñas de redes sociales, plataformas bancarias, correos electrónicos y sus cuentas de Apple.

Además, reveló que fue imposible comunicarse con familiares, amigos y autoridades en México. “Yo no tengo línea telefónica, o sea, sólo teníamos acceso al WhatsApp y redes por computadora”, señaló.

Además, enfatizó que el hurto de sus dispositivos móviles complicó la recuperación o cancelación del resto de sus pertenencias, incluyendo tarjetas de crédito.

“Intenta cancelar las tarjetas de crédito sin tu celular. No, no, no, no. Y luego te dicen: ‘Te mandamos un SMS a tu celular en todos los bancos’ ¿Y cómo nos van a mandar un SMS si no tenemos el número de celular? (…) Entonces este te estamos llamando, pero no tengo celular”. Ana María Alvarado

Posteriormente, a través de un dispositivo móvil externo, lograron rastrear sus smartphones y encontraron que se encontraban en una favela; sin embargo, la policía no puede entrar a dichas zonas.

Las autoridades les dijeron: “‘O sea, olvídense, aunque ustedes me digan que ahí está sus cosas y su celular, no hay manera. Lo sentimos mucho, no se puede hacer nada más que entregarle su acta’. “Ah, no, pues qué detalle”, reprochó.

Ana María Alvarado lamentó que el incidente les quitara casi dos días programados de sus vacaciones; sin embargo, junto a su hijo, retomarán su itinerario este mismo jueves.

“Quiero agradecer a todos, de verdad, por su preocupación, por sus mensajes y por estar al pendiente”, remató.

Ana María Alvarado denuncia inseguridad en Brasil

Cabe destacar que, unos minutos después del asalto, la familia se acercó a una patrulla de policía para solicitar ayuda y el oficial no sólo les ofreció auxilio, sino que reconoció que este tipo de acontecimientos son frecuentes en aquella zona.

Posteriormente, los turistas tuvieron que ir a la delegación correspondiente para levantar un acta en el área especializada en atención a turistas, encontrándose una “fila inmensa” de personas de Reino Unido, Perú, Suiza, Australia y otros países.

“Hacemos la fila y empezamos a escuchar todas las historias. A unos les robaban las bolsas, a otros los celulares, a otros dinero, en fin. No sé, es algo muy común aquí, desafortunado”, lamentó la periodista.

Por esta razón, Ana María y Alex no sólo pudieron escuchar historias y ver a turistas esperar hasta por cinco horas que se les entregara su acta, sino que ellos mismos se sometieron a un proceso extenso y complicado.

“Primero, que te atiendan, ya que te hicieron caso, te ponen a llenar un papel y, al mismo tiempo, ya llegaron otros 15. Entregas tus documentos y te van llamando uno por uno. Luego ingresan en el sistema cosa por cosa de lo que llenaste. Ellos lo pasan a la computadora y se tardan como media hora en cada persona y pues delante de nuestros había muchos”. Ana María Alvarado

Según sus palabras, presenció muchos casos de robo y asalto, al grado de que cada cinco minutos llegaba una nueva víctima de algún delito.

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