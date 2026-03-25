William Levy presume beso con Jennifer Camacho; ¿cómo reaccionó Elizabeth Gutiérrez?

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Usuarios en redes especulan que fue una indirecta a su expareja. Foto Getty Images

La confirmación del nuevo romance de William Levy provocó reacciones entre seguidores del actor, pero también puso atención en Elizabeth Gutiérrez, su expareja.

Poco después de que el actor hiciera pública su relación con Jennifer Camacho, la actriz reapareció en redes sociales con un mensaje que llamó la atención de sus seguidores.

Aunque la publicación no mencionó directamente al histrión, el momento en que apareció generó comentarios entre usuarios de redes sociales ante una posible referencia hacia el cubano.

La imagen con la que William Levy confirmó su relación

Las especulaciones comenzaron el fin de semana cuando William Levy compartió en redes sociales una fotografía que mostraba dos tazas de café y su mano tomada con la de una mujer. La publicación despertó curiosidad entre sus seguidores.

Más tarde se supo que la mujer era Jennifer Camacho, quien también difundió la imagen desde Granada, España, lo que fortaleció las versiones sobre una relación entre ambos, según información de TvNotas.

Posteriormente, la pareja fue vista paseando en Puerto Rico, y horas después el propio actor terminó con las dudas al compartir una imagen más explícita: una fotografía donde aparece besando a su novia en una terraza con vista a La Alhambra.

La historia parece confirmar el inicio de una nueva etapa sentimental para el actor, casi dos años después de su separación de Elizabeth Gutiérrez en abril de 2024.

¿Cuál fue la publicación de Elizabeth Gutiérrez?

Mientras la noticia del romance circulaba en redes, los seguidores también comenzaron a revisar las publicaciones de Elizabeth Gutiérrez.

La actriz reapareció con un video en el que se prueba varias piezas de joyería y acompañó el clip con un breve mensaje dirigido a una diseñadora: “Cada pieza más linda que la otra mi Clau… Ya quiero ver la nueva colección”.

El mensaje no mencionó a William Levy ni hace referencia a su nueva relación. Aun así, el momento en que apareció provocó diversas interpretaciones entre los usuarios.

Cabe recordar que, tras su separación de Elizabeth Gutiérrez, el nombre de William Levy apareció en diferentes rumores sentimentales, entre ellos supuestos vínculos con Samadhi Zendejas y Emilia Dides, aunque nunca se confirmaron.

Incluso en 2025, durante una entrevista con el periodista Jordi Martín, el actor aseguró que se encontraba soltero y enfocado en su familia.

Ahora, con las imágenes compartidas desde Europa y las apariciones públicas junto a Jennifer Camacho, Levy dejó claro que su situación sentimental ha cambiado y que inicia una nueva relación ante la mirada de sus seguidores.

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