Alejandra Guzmán sufre caída y se le parte la cadera: esto se sabe sobre su estado de salud

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Foto: Cuartoscuro

La cantante Alejandra Guzmán preocupó a sus seguidores luego de que se diera a conocer que sufrió una caída reciente que presuntamente le habría partido la cadera en dos.

Fue su padre, Enrique Guzmán, quien dio detalles del incidente y aclaró que todo ocurrió dentro de casa, luego de un tropiezo inesperado. El cantante explicó que, aunque el momento generó preocupación, la situación no pasó a mayores y pudo mantenerse en contacto con su hija para conocer cómo evolucionaba tras la caída.

¿Cómo fue la caída de Alejandra Guzmán?

De acuerdo con lo relatado por Enrique Guzmán, el accidente ocurrió de forma inesperada cuando la cantante tropezó con su perro.

“Se tropezó con el p* perro… se le atravesó el pinche perro y se cayó y se pegó en la cadera” Enrique Guzmán, cantante

El intérprete explicó que la caída provocó que se le “zafara la cadera” nuevamente, ya que Alejandra Guzmán cuenta con prótesis de titanio en ambas caderas, lo que derivó en una molestia que afectó un nervio de la pierna.

¿Cuál es su estado de salud actual de Alejandra Guzmán?

Pese a que el incidente pudo causar que Alejandra Guzmán fuera hospitalizada, el cantante confirmó que con un masaje las molestias pasaron. “No, no. Creo que ya está bien”, señaló, al tiempo que aseguró que mantiene comunicación constante con ella.

Cabe recordar que a inicios de 2025, Guzmán reveló que fue diagnosticada con osteoporosis, una condición que afecta la densidad de los huesos.

Debido a este problema, la cantante tuvo que someterse a varias cirugías, siendo la más reciente en diciembre de 2025.

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