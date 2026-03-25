Revelan tráiler de Harry Potter y la Piedra Filosofal; ya hay fecha de estreno

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Harry Potter llegará a streaming. Foto: AFP|HBO|Aidan Monaghan | Getty Images

El primer tráiler de la serie Harry Potter y la Piedra Filosofal fue lanzado este miércoles 25 de marzo y dejó ver que se estrenará a través de la plataforma de HBO Max en la Navidad de 2026.

La serie, adaptada de los libros de J. K. Rowling, que alcanzaron fama con la saga de películas estrenadas en cines entre 2001 y 2011, tomará un nuevo rumbo con las interpretaciones de Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout, quienes darán vida a Harry Potter, Hermione Granger y Ronald Weasley, respectivamente.

El regreso de Harry Potter, ahora en streaming

A 12 años de la última película de Harry Potter, el tráiler de dos minutos con nueve segundos muestra un reinicio del joven mago más famoso del cine, su paso por el Colegio Hogwarts y su acercamiento con la magia.

De acuerdo con lo que se puede ver en el corto, esta versión que se transmitirá vía streaming traerá de vuelta a personajes entrañables como Hagrid, Draco Malfoy, Severus Snape, Minerva McGonagall y Albus Dumbledore.

Los seguidores de la saga verán referencias que se retoman, como el sombrero seleccionador, el juego de quidditch, las escobas voladoras, la Nimbus 2000, el Gran Comedor, el Expreso de Hogwarts y la casa de los tíos de Harry.

Así será el primer episodio de Harry Potter

La idea de esta entrega es que se adapte de manera más fiel a los siete libros de la saga, con una temporada dedicada a cada uno.

Se espera que la primera temporada tenga ocho episodios, con una duración aproximada de una hora cada uno.

La producción de Harry Potter está a cargo de la showrunner Francesca Gardiner (His Dark Materials) y del director Mark Mylod (Succession), mientras que la propia J. K. Rowling figura como productora ejecutiva junto a David Heyman, quien también trabajó en la saga original.

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