Carín León inaugurará la casa de Messi: dará el primer concierto en el estadio del Inter Miami; fechas de venta de boletos

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Carin León en concierto.

El cantante mexicano Carín León anunció que será el primer artista en presentarse en el Nu Stadium, el nuevo estadio del Inter Miami que será inaugurado el próximo 4 de abril. El recinto es la casa del equipo donde milita el argentino Lionel Messi desde su llegada a Florida en 2023.

El concierto del dos veces ganador del Grammy será el 28 de junio, quien dio la noticia a través de un video en sus redes sociales.

“Mi gente bonita de Miami, los saluda su gran amigo Carín León. El Inter Miami ya tiene casa nueva y de manteles largos para informarles que somos el primer artista que se presenta en este nuevo estadio”, destacó.

Además, a través de un comunicado, Carín León expresó:

“El poder estar en Nu Stadium y ser el primero en estrenar este lugar para un concierto, me llena de mucho orgullo. Miami siempre ha sido muy importante para mí. Es el punto donde todos nos unimos, donde la música converge y se crean movimientos culturales, como mi proyecto y como es el Inter Miami también”, expresó.

Y agregó:

“Creo que si la música y el deporte sirven para unir culturas y gente, estamos haciendo bien las cosas”. Carín León

En otra publicación, el cantante mexicano compartió una foto dentro de un estadio con una emotiva leyenda.

“Nadie, nadie sabe, lo que me ha costado eso nadie lo sabe, decían que terminaría en la calle. Mírenme volando, ya no hay quién me baje“, se lee en el post de Instagram.

Cabe destacar que, Carín León estrenó el viernes 20 de marzo la canción “Lighter“, tema con el que la FIFA abrió el álbum de la Copa del Mundo.

La fecha en Miami se suma como parte de la gira 2026 de Carín León, titulada “De Sonora para el Mundo Tour”, la cual arrancó a principios de este mes.

¿Cuándo salen los boletos a la venta para el concierto de Carín León en el Nu Stadium?

Los boletos para el concierto estarán disponibles a partir de este jueves 26 de marzo en una preventa exclusiva para los season ticket holders, es decir, los aficionados que cuentan con abono del Inter Miami.

Para el público en general, la venta de entradas se abrirá el viernes 27 de marzo.