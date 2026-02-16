“Como agua para chocolate” estrena su última temporada: así se despidió el elenco de la serie

GENERANDO AUDIO...

“Como agua para chocolate” llega a su fin este 15 de febrero | Foto: Cuartoscuro

“Como agua para chocolate“, serie mexicana original de HBO Max, estrenó el primer capítulo de su segunda y última temporada este domingo 15 de febrero. El elenco del proyecto, en el que se encuentran Azul Guaita e Irene Azuela, lamentó el final del show, al grado de llorar el último día de grabaciones.

En entrevista con Unotv.com, el director y el reparto de la serie contaron cómo vivieron el cierre de este programa dirigido por Julián de Tavira y producido por Salma Hayek, una figura que fue destacada por el equipo en general.

¡Entre lágrimas! Las estrellas de “Como agua para chocolate” se despiden

Azul Guaita, protagonista de “Como agua para chocolate“, aceptó que se encuentra en negación, pues rechaza la idea de soltar a Tita, personaje principal de la serie que encarnó durante tres años de grabaciones.

“Yo creo que ahorita estoy en negación y no lo quiero soltar. Y, la verdad, no lo quiero soltar por lo que tenga que durar y si me quiere durar toda la vida este personaje, que dure para toda la vida. Genera demasiada nostalgia, demasiada emoción”. Azul Guaita

La actriz principal celebró que los personajes de este proyecto los acompañarán toda la vida; Andrés Baida, quien interpreta a Pedro Muzquiz, tuvo una despedida diferente, al grado de casi llorar con las palabras del director Julián de Tavira.

“Yo casi lloro (…) yo siempre busco réplica con mi director y Julián es un hombre muy rígido en ese aspecto, de pocas palabras, y siempre que terminas una escena, dice ‘bien, bonito’. Justo le dije: ‘Dime algo’. Y me responde: ‘Si no te digo nada, todo chido’. Al acabar la segunda temporada, me dijo algo bonito y yo dije: ‘Juré que no iba a llorar, no me digas eso”. Andrés Baida

Andrea Chaparro, intérprete de Gertrudis en “Como agua para chocolate“, confesó que el rodaje de la serie terminó hace varios meses; sin embargo, su personaje sigue estando dentro de su cabeza.

“Me pasa que, en todo lo que ha pasado estos tres años, no he podido soltar a Gertrudis. Siempre tiene algo que opinar de mi vida. Opinionada la señora, pero ahí está y me da paz porque ya hasta le puse nombre. Gertrudis permanece, no me suelta y no la suelto, la amo mucho”, dijo.

Por su parte, Irene Azuela, quien le da vida a la rígida Mamá Elena, celebró dejar atrás a su personaje. “Muy contenta de dejarla atrás. Su rigidez y amargura estaban ahí permeando dentro de mí y dije: ‘No, ya basta. Ya le tengo que decir adiós a esta señora'”.

Louis David Hornéz, Juan Alejándrez en “Como agua para chocolate“, confesó a Uno TV que lloró de la emoción por ponerle punto final a este proyecto mexicano.

“El último día de llamado lloré mucho, dejé mi vestuario en el camper, dejé las cosas de Juan sabiendo que ahí se iba a quedar el personaje y también me quedé con algo de Juan para guardarlo porque es un personaje que me gusta mucho y me quedo ahora con con mucha nostalgia del tiempo en el que estuvimos grabando, lo bonito que se formó el equipo y de poder contar esta historia de la forma en que se contó”. Louis David Hornéz

El actor lamentó que el elenco ya no va a compartir más tiempo de la manera que lo hicieron; Francisco Angelini, actor que hace al Doctor Brown, compartió la nostalgia por el final de la serie.

“Yo entiendo lo que dice Julián, la historia que se cierra. Pero desde el lado de del actor nos toca disfrutar el estar ahí viviendo esa situación. Yo batallé muchísimo para soltarlo, y siento una nostalgia terrible, yo qué más quisiera que esto siguiera”, remató.

Llega la última temporada de “Como agua para chocolate”

Julián de Tavira, director de “Como agua para chocolate“, se declaró gozoso con el resultado final, consciente desde el inicio que se grabarían dos temporadas. “Es muy bonita experiencia decir que estamos concluyendo”, aseguró.

La serie, basada en la novela homónima de Isabel Allende, tuvo tres años de grabaciones y se terminó de filmar en 2025; su primera temporada llegó a HBO Max en noviembre de 2024.

Junto a otros proyectos como “Chespirito: sin querer queriendo“, el show de época se convirtió en uno de los más vistos en la plataforma dentro de América Latina.

Así como la primera temporada, el final de “Como agua para chocolate” estrenará un capítulo por semana, empezando por el pasado domingo y terminando el domingo 22 de marzo.

Capítulo 7: domingo 15 de febrero

Capítulo 8: domingo 22 de febrero

Capítulo 9: domingo 1 de marzo

Capítulo 10: domingo 8 de marzo

Capítulo 11: domingo 15 de marzo

Capítulo 12: domingo 22 de marzo

La historia de “Como agua para chocolate“, sigue a Tita, quien vive enamorada de Pedro Muzquiz y enfrenta los convencionalismos de la época, los cuales supondrán el máximo obstáculo para vivir su amor como le gustaría.

Sin embargo, el detalle que popularizó a la novela de Isabel Allende fue la relación de su protagonista con la comida, presentando platillos que tienen tanta vida como las emociones de la joven mujer mexicana.

