¿Así se veía? Influencer asegura haber ido a la escuela con Bad Bunny en Puerto Rico; comparte imagen

Internautas se preguntan si es realmente Bad Bunny de pequeño. Foto: AFP

La influencer puertorriqueña Estrella de Mar Meléndez Pabón publicó en su cuenta oficial de Instagram una fotografía en la que aparecen varios niños en un salón de clases. De acuerdo con la creadora de contenido, en la imagen se encuentran ella y Bad Bunny cuando eran compañeros de jardín de niños.

Según explicó, la fotografía corresponde a su grupo de educación básica en el municipio de Vega Baja, Puerto Rico, donde ambos cursaron el kínder. En la publicación, Estrella de Mar identificó al cantante por su nombre real, Benito Martínez.

“Orgullo vegabajeño y puertorriqueño. Desde kínder juntos y hoy sigues brillando, poniendo en alto a todos los latinos con tu humildad y hermoso corazón. Benito Martínez”, escribió en la descripción.

La imagen generó múltiples reacciones positivas entre seguidores de la influencer y del llamado “Conejo Malo”. Hasta el momento, el artista no ha reaccionado públicamente a la publicación.

¿Quién es Estrella de Mar Meléndez Pabón?

Estrella de Mar es influencer y empresaria originaria del sector La Línea, en el barrio Almirante Sur, en Puerto Rico.

Es fundadora de Metamorfosis Studio, enfocado en el cuidado del cabello, y de Mariposa Mágica, dedicado a tratamientos corporales como drenaje linfático, masajes reductores, detox y maderoterapia.

En redes sociales comparte aspectos de su vida personal y profesional, incluyendo viajes, eventos y colaboraciones. En Instagram suma más de 37 mil seguidores y más de 3 mil 400 publicaciones.

La fotografía difundida recientemente ha generado conversación entre usuarios que destacaron el supuesto vínculo escolar entre la influencer y el cantante puertorriqueño.

Bad Bunny, protagonista del medio tiempo del Super Bowl 2026

El pasado 8 de febrero, Bad Bunny fue el encargado del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026, realizado en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California.

Durante su presentación estuvo acompañado por Lady Gaga y Ricky Martin, en un show con escenografía y coreografías dedicadas a la cultura latinoamericana y a Puerto Rico.

El artista urbano ha sido reconocido con diversos premios internacionales, incluidos galardones Grammy como Álbum del Año, Mejor Interpretación Global y Mejor Álbum de Música Urbana.

