Robert Duvall, actor de “El Padrino” y “Apocalipsis Ahora”, muere a los 95 años

Su esposa, Luciana Duvall, informó de su fallecimiento. Foto: AFP

Robert Duvall, actor de filmes como “El Padrino” y “Apocalipsis Ahora” e ícono de Hollywood, falleció este domingo 15 de febrero en su casa, a los 95 años.

A través de una publicación en su cuenta de Facebook, su esposa, Luciana Duvall, informó del deceso del histrión oriundo de San Diego, California.

“Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su hogar, rodeado de amor y consuelo”, señala la declaración compartida este lunes.

¿Qué se sabe del fallecimiento de Robert Duvall?

Sin dar detalles de la muerte del ganador del Oscar a Mejor actor en 1984 por su trabajo en la cinta “El precio de la felicidad”, su esposa destacó su pasión por su trabajo.

“Para el mundo, fue un actor ganador del Premio de la Academia, un director y un narrador. Para mí, lo era todo. Su pasión por su oficio solo era comparable a su profundo amor por los personajes, una buena comida y su capacidad para conquistar el corazón. En cada uno de sus muchos papeles, Bob lo entregó todo a sus personajes y a la auténtica esencia humana que representaban.” Luciana Duvall

Finalmente, agradeció a Robert Duvall por su apoyo como pareja y pidió privacidad para ella y su familia.

“Nos deja algo duradero e inolvidable. Gracias por los años de apoyo que le brindaron a Bob y por brindarnos este tiempo y privacidad para celebrar los recuerdos que nos deja”, resaltó en su mensaje.

