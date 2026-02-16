Gloria Trevi protagoniza la portada de Playboy con sexy lencería negra: fotos

GENERANDO AUDIO...

Gloria Trevi. Foto: Getty

Gloria Trevi se convirtió en la estrella de la edición de febrero de 2026 de Playboy Nueva Zelanda, donde protagonizó una sesión fotográfica y concedió una entrevista sobre su actual etapa profesional.

A sus 58 años, la cantante mexicana deslumbró con un conjunto de lencería en color negro y encaje, misma que combinó con un blazer corto y guantes del mismo tono.

Según Playboy, Trevi se conviertió en la primera artista latina en encabezar la edición de ese país.

En entrevista, Trevi explicó que aceptó la propuesta porque la publicación ahora apuesta por un enfoque distinto.

“Me sentí muy cómoda participando en esta revista, que ahora tiene un enfoque mucho más intelectual. Me emociona tener la oportunidad de llegar en otro idioma a otros países; de eso también se trata la música”, dijo la mexicana.

La sesión de fotos de Gloria Trevi

En una de las imágenes más llamativas, Trevi posó con un body de cuello alto con estampado animal print, medias negras translúcidas y zapatillas de tacón, complementando el look con una pieza de tela con el mismo patrón que cae dramáticamente al suelo.

La producción estuvo a cargo de Burgerrock Media, con fotografía de René García y maquillaje y peluquería de Antonio Von Marrok.

En otra fotografía, la intérprete de “Doctor Psiquiatra” aparece con lencería en tonos beige, cinturón ancho y abrigo de piel, acompañada de lentes oscuros sobre la cabeza.

La imagen muestra una pose más atrevida y desenfadada, sacando la lengua frente a la cámara y reafirmando esa personalidad irreverente que ha marcado su carrera.

El tercer look apostó por un conjunto negro con transparencias, guantes largos y botas altas por encima de la rodilla.

Gloria Trevi habló sobre su carrera

La cantante mexicana compartió en la entrevista para Playboy que vive uno de los momentos más significativos de su carrera.

“Siento el hermoso poder de estar en el escenario, de enviar mensajes, animar corazones, dar esperanza. Esa es mi responsabilidad”.

Parte central de esta etapa es su más reciente álbum, “El Vuelo”, un proyecto que funciona como declaración de transformación.

“Mi bandera es un fénix”, afirmó. Y destacó que lo más importante es la respuesta emocional del público.

Su actuación en los Premios Lo Nuestro

Uno de los momentos clave de esta etapa será su interpretación de “Un Abrazo”en los Premio Lo Nuestro 2026, donde cuenta con cuatro nominaciones.

La canción, explicó, es profundamente íntima: “Es un sentimiento universal. Recordar a quienes ya no están, pero también tomar conciencia de que seguimos aquí”.

Además, Gloria Trevi confesó que su sencillo “Me Dejé Llevar”, escrito por Marcelo de la Garza y Lalo Bladimires, ocupa un lugar especial dentro del disco.

“¿Quién no ha llamado a alguien y cuando contesta no puede hablar y termina colgando?”, comentó en la publicación.

Actualmente, la cantante recorre México con su Fiesta Tour, un espectáculo de más de 30 canciones por noche. Además, está a sólo dos conciertos de convertirse en la mujer con 50 presentaciones en el Auditorio Nacional.

El próximo 28 de febrero de 2026 celebrará su cumpleaños con una presentación especial en el BMO Stadium, en Los Ángeles.

En un contexto global complejo, Trevi también aseguró que los artistas tienen una responsabilidad clara: “Elevar la energía, sentirnos orgullosamente latinos, unirnos a través del amor”.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento