Polémica con BTS abre nuevos lineamientos en venta de boletos para conciertos en México

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante Ruiz dio a conocer que esta semana se alistan nuevos lineamientos para la compra de boletos tras la polémica en venta del concierto de BTS.

Durante la mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum, Escalante, presentó algunos puntos clave que se deberá de informar, de manera clara, con al menos 24 horas de anticipación a la primera venta de boletos, entre ellos:

Lugar, fecha, horarios y artistas según el tipo de concierto masivo

Mapa o plano del evento con las secciones que lo integran y el número de asientos disponibles

Monto total de los precios a pagar por sección. Éste no podrá incrementar al momento de realizar la compra

En caso de cancelación del concierto masivo, informar las vías de devolución de la cantidad pagada

Con 24 horas previas al inicio del concierto, se tendrá que informar si se presenta alguna modificación a las condiciones o características del evento previamente publicadas

No aplicar una preselección de servicios complementarios, cualquier servicio adicional deberá ser opcional

Polémica por venta de boletos para BTS en México

Escalante Ruiz también destacó que se podría ajustar el monto de multa contra Ticketmaster luego de las protestas de Army, el grupo de seguidores de BTS, así como de compradores quienes evidenciaron una serie de problemas en la venta de boletos para el concierto de la la banda de K-pop en México.

Y es que a finales de enero, a pocas horas de iniciarse la venta oficial, la Profeco recibió 8 mil 301 quejas y denuncias relacionadas con precios, zonas, reventa y fallas en la plataforma. Los conciertos están programados para el 7, 9 y 10 de mayo en la Ciudad de México.

Según Escalante, Ticketmaster tienen hasta mañana, 17 de febrero, para presentar alegatos.

“La Profeco, después de ese plazo, cuenta con 15 días hábiles para emitir la resolución administrativa”, destacó.

Después de analizar los alegatos se determinará si existe algún ajuste en el monto de la multa.

