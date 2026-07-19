Bad Bunny cancela su concierto en Milán tras fuerte tormenta de granizo

GENERANDO AUDIO...

Bad Bunny cancela tormenta en Milán por fuerte granizo. Foto: Getty

Las tormentas de verano han provocado afectaciones en distintas ciudades de Europa durante los últimos días, con lluvias intensas, fuertes vientos y caída de granizo. Italia ha sido uno de los países impactados por estos fenómenos meteorológicos, que incluso han obligado a suspender eventos masivos al aire libre, como el de Bad Bunny.

El “conejo malo” se presentaba la noche de este sábado en el hipódromo Snai La Maura, en Milán, como parte de su gira. El concierto había agotado todas sus entradas y reunió a miles de asistentes antes de que el clima obligara a detener la presentación.

🚨Cancelado el concierto de Bad Bunny debido a una fuerte tormenta en Milán. ⛈️🇮🇹 pic.twitter.com/HP5kFpqgxm — BAD BUNNY DAILY UPDATES (@keiveiec) July 18, 2026

Bad Bunny cancela concierto en Milán por tormenta con granizo

El concierto de Bad Bunny en Milán fue interrumpido y posteriormente cancelado debido a una violenta tormenta con granizo, lluvias intensas y fuertes ráfagas de viento que sorprendieron a los asistentes la noche del sábado.

Videos compartidos en redes sociales mostraron el momento en que grandes granizos comenzaron a caer sobre el público mientras el artista puertorriqueño ya se encontraba en el escenario. Ante las condiciones meteorológicas, el recinto fue evacuado para proteger a los asistentes.

❗ Nella serata di ieri annullato il concerto di Bad Bunny a Milano a seguito di un'intensa supercella con grandine di medie dimensioni.



Segnalati diversi feriti. Evacuate circa 80.000 persone. https://t.co/UWuDOVZHAu pic.twitter.com/YVXqlEmzzq — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) July 19, 2026

Live Nation, empresa organizadora del evento, informó este domingo que la decisión se tomó por razones de seguridad.

Debido a las condiciones meteorológicas adversas, que incluían tormentas eléctricas y granizo, el concierto de Bad Bunny programado para el 18 de julio en el hipódromo Snai La Maura de Milán fue interrumpido y la zona fue evacuada de forma segura.

La promotora también confirmó que todas las personas que adquirieron boletos para el concierto recibirán un reembolso completo, luego de que la presentación no pudiera reanudarse.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas lesionadas ni sobre una posible nueva fecha para el espectáculo en Milán.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.