Intocable recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

GENERANDO AUDIO...

Intocable recibe estrella en Hollywood. Foto: AFP

La música regional mexicoamericana sigue conquistando escenarios internacionales, el jueves pasado Intocable fue reconocida con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, un homenaje que celebra sus más de 35 años de trayectoria y su aportación al género, consolidándola como una de las agrupaciones más influyentes de la música en español.

La ceremonia se realizó en Los Ángeles y reunió a diversas figuras de la industria musical, entre ellas el compositor mexicano Edgar Barrera y el presidente de Interscope Capitol Miami, Nir Seroussi, quienes destacaron el impacto que la banda ha tenido al transformar el sonido del regional mexicano y abrir camino a nuevas generaciones de artistas.

"Intocable will be honored with the 2,852nd star on the #Hollywood Walk of Fame on Thursday… For more than three decades, Intocable has helped shape the sound and global reach of regional Mexican music."https://t.co/V9x0oCBXGt pic.twitter.com/Bofbkz6iCg — Carlos González Gutiérrez (@carlos_glezgtez) July 16, 2026

Durante su discurso, Nir Seroussi recordó que cuando Intocable comenzó su carrera a principios de la década de 1990, la música regional mexicana seguía fórmulas muy establecidas. Sin embargo, la agrupación decidió apostar por un estilo propio que mezcló el norteño tradicional con baladas, influencias del pop y sonidos contemporáneos.

Intocable recibe reconocimiento. Foto: AFP

“Hace 35 años una banda como Intocable se suponía que no debía existir, iba contra las reglas, pero aparentemente nadie les avisó”, expresó el ejecutivo.

Seroussi añadió que el grupo nunca tuvo miedo de desafiar los estándares de la industria.

“En ese momento la música mexicana tenía muchas reglas, Intocable las vio y dijo: ‘No, gracias'”.

También dedicó unas palabras al vocalista y acordeonista Ricky Muñoz, a quien atribuyó parte de la evolución del género.

“Ricky tomó el acordeón y lo hizo sonar como el futuro. Le mostraron al mundo lo que la música mexicana podía ser”.

Edgar Barrera destaca el legado de la agrupación

El productor y compositor mexicano Edgar Barrera también participó en la ceremonia y reconoció la enorme influencia que Intocable ha tenido dentro de la música latina.

Para Barrera, la agrupación representa la identidad de quienes crecieron en la frontera entre México y Estados Unidos, donde diferentes culturas y estilos musicales conviven de manera natural.

“Los que crecimos en la frontera sabemos que ahí es donde se mezcla todo: el norteño con el pop, el inglés con el español. Es una identidad única, y esa mezcla empezó con Intocable”, señaló.

Más de tres décadas de éxitos

Fundada a principios de los años 90 en Zapata, Texas, por Ricky Muñoz y René Martínez, Intocable se convirtió rápidamente en una de las agrupaciones más importantes del regional mexicano.

A lo largo de su carrera ha vendido más de 55 millones de discos en todo el mundo y ha colocado 21 canciones en el primer lugar de las listas de música regional mexicana.

Entre sus éxitos más populares destacan “¿Y todo para qué?”, “Aire”, “Te amo (Para siempre)” y “Eres mi droga”, temas que han marcado a varias generaciones de seguidores.

Ricky Muñoz agradece el reconocimiento

Durante la ceremonia, Ricky Muñoz fue el encargado de hablar en representación de la agrupación y agradeció a todas las personas que han formado parte del camino de Intocable durante estas más de tres décadas.

“Agradezco a Dios, a mi familia, a mis compañeros, a nuestros seguidores, a los compositores y a toda la gente que ahorita está perteneciendo a Intocable de alguna forma”, expresó el músico.

Con esta estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, Intocable suma uno de los reconocimientos más importantes de su carrera y reafirma el alcance internacional de la música regional mexicana.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.