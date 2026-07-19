Fiscalía de Colombia incauta bienes ligados a Charlie Zaa por investigación

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Incautan bienes de Charlie Zaa. Foto: Getty

La Fiscalía General de Colombia incautó cuatro bienes vinculados al cantante Charlie Zaa como parte de una investigación para determinar si el artista adquirió las propiedades con recursos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Las propiedades, ubicadas en Girardot e Ibagué, permanecerán bajo control de las autoridades mientras avanza el proceso judicial.

La medida forma parte de un proceso de extinción de dominio iniciado por la justicia colombiana, que busca establecer si el dinero del Bloque Tolima de las AUC financió la compra de los inmuebles. Por ahora, los jueces no han condenado al artista, quien sostiene que obtuvo su patrimonio de manera legal.

Fiscalía de Colombia incauta bienes de Charlie Zaa por presuntos nexos con las AUC

De acuerdo con la Fiscalía General de Colombia, los bienes asegurados corresponden a un centro comercial, dos discotecas y un hotel. El valor estimado es superior a 45 mil millones de pesos colombianos, equivalente a unos 14.1 millones de dólares.

Las autoridades investigan si estas propiedades fueron adquiridas con recursos del excomandante paramilitar Diego José Martínez Goyeneche, alias Daniel, quien habría utilizado a terceros para ocultar el origen ilícito del dinero e invertir en inmuebles.

El caso surgió a partir de testimonios de exintegrantes de las AUC recopilados dentro del proceso de Justicia y Paz, quienes señalaron que el cantante habría figurado como la “cara visible” de algunos bienes presuntamente relacionados con el exlíder paramilitar.

Charlie Zaa asegura que sus bienes son legales

Tras conocerse la incautación, Charlie Zaa difundió un comunicado. En el, afirmó que no existe una sentencia en su contra ni una decisión definitiva de extinción de dominio.

El intérprete señaló que las medidas corresponden únicamente a una etapa inicial del proceso y aseguró que presentará pruebas para demostrar el origen legal de su patrimonio.

Además, reiteró que ha colaborado con las autoridades y pidió que se respete la presunción de inocencia mientras concluye la investigación.

Por ahora, la Fiscalía de Colombia continuará con las diligencias para determinar si los inmuebles tienen un origen ilícito o si permanecen como propiedad de la familia del cantante.

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