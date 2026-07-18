Calaverx: el renacimiento de la escena gótica mexicana que ya conquista Europa y Sudamérica

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Calaverx. Foto: cortesía

La escena gótica mexicana está lejos de ser un movimiento del pasado. Por el contrario, atraviesa uno de sus momentos más importantes gracias a la aparición de nuevas bandas, una generación más joven de seguidores y el creciente interés internacional por los proyectos nacionales.

Si alguien puede dar testimonio de lo anterior es Calaverx, agrupación capitalina de música electrónica oscura, dark wave y post-punk que, a menos de cinco años de su creación, ya ha llevado su música a Europa y Sudamérica.

En entrevista con UnoTV, Manuel, vocalista de la banda, asegura que el panorama actual es muy distinto al de hace algunos años.

“La escena gótica creo que está en uno de los mejores momentos”.

Y añade:

“Ha habido un refresco y un renacimiento también con muchos nuevos proyectos”.

Una nueva generación impulsa la escena oscura

Para el músico, el auge de la escena no es casualidad, pues asegura que la nueva generación también ha hecho que esto tenga como una nueva escena”.

De acuerdo con Manuel, el fenómeno no solo ocurre en México, sino en distintas partes del mundo: “También hay muchas bandas nuevas, desde Rusia hasta México”.

Incluso, considera que actualmente la mayoría de los estados de la República cuentan con espacios y eventos dedicados a la cultura gótica, mientras que cada fin de semana surgen nuevas propuestas y presentaciones.

“Hay muchos eventos cada fin de semana y muchas visitas de bandas internacionales”.

De rentar backline a girar por Europa y Sudamérica

El crecimiento de Calaverx también ha sorprendido a sus propios integrantes.

La banda, nacida en la Ciudad de México, acaba de regresar de una gira por Argentina, Perú y Chile, y previamente realizó una gira europea, confirmando que su música ha logrado cruzar fronteras.

“Nos dimos cuenta que la música ha cruzado fronteras de una manera significativa”.

Para Manuel, quien se dedica, también, a la renta de backline, gran parte de ese crecimiento se debe al apoyo de la propia comunidad gótica.

“Todo esto ha sido a base del apoyo y ayuda de los DJs que tocan nuestra música en los eventos, en las fiestas, en los clubs”.

Gracias a ello, dice, cada vez que la agrupación llega a un nuevo país, encuentra personas que ya conocen sus canciones.

La independencia como forma de vida

Al igual que muchas bandas de la escena alternativa, Calaverx ha construido su carrera desde la independencia.

“Tú eres dueño de hacer lo que quieras, de tu tiempo, de tus shows, de tu música”, destaca el vocalista de la banda.

Sin embargo, reconoce que el camino también exige un esfuerzo mayor.

“Hay que esforzarse al triple, por que hay que hacerla de músico, manager, booking, staff y todo…”.

Pese a ello, el vocalista considera que nunca había existido un mejor momento para ser una banda independiente:

“Hoy es el momento en el que se disfruta más la independencia que en cualquier otro”.

Ritual Siniestro, una celebración de la nueva escena gótica

Este sábado 18 de julio, Calaverx será parte de la segunda edición de Ritual Siniestro, un encuentro que reunirá a proyectos nacionales e internacionales en La Casa del Ritual, ubicada en Mesones 72, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

El festival contará con la participación de la banda noruega Combichrist, además de proyectos como Years of Denial y Vick Vapors, mientras que el talento nacional estará representado por agrupaciones como Lady Veneno, El Ojo y la Navaja, Unit One, Trabec y la propia Calaverx.

Para Manuel, el evento es la oportunidad perfecta para acercarse a los sonidos oscuros.

“Es el mejor momento para acercarse a un evento que está realizado única y exclusivamente para albergar todos esos sonidos”.

Además de la música, el encuentro incluirá performances, un bazar gótico y diversas expresiones artísticas que buscan convertir la jornada en una experiencia inmersiva.

El siguiente paso de Calaverx

Después de conquistar escenarios en distintos países, la agrupación ya tiene la mirada puesta en el futuro.

“Lo que viene es, en 2027, hacer el quinto aniversario de la banda. Queremos hacer un show grande aquí en la Ciudad de México y presentar el nuevo material discográfico”, finaliza diciendo Manuel.

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