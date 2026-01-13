Reviven videos de Julio Iglesias besando a mujeres sin permiso tras denuncia por agresión sexual

GENERANDO AUDIO...

Videos de Julio Iglesias besando a dos mujeres sin consentimiento. Foto: AFP

En medio del impacto generado por las denuncias presentadas este 13 de enero de 2026 contra Julio Iglesias por presunta agresión sexual y trata de personas, en redes sociales volvieron a circular videos del cantante español besando de manera insistente a la conductora argentina Susana Giménez durante una entrevista televisiva, además de una reportera en Bolivia, lo que ha reavivado el debate sobre su comportamiento con mujeres en espacios públicos.

El primer material corresponde a una emisión del programa de Susana Giménez, transmitido en 2005 por la televisión argentina. En las imágenes se observa cómo, al inicio de la entrevista, Iglesias saluda a la conductora con besos en la mejilla y posteriormente intenta besarla en los labios en al menos tres ocasiones, pese a que ella muestra incomodidad y trata de apartarse, lo que en su momento fue presentado como un gesto “normal”, hoy es cuestionado y se abre la crítica sobre el consentimiento.

Ante este momento, Susana dijo: “Sabía que esto me iba a pasar (…) No me quería poner brillo porque dije ‘va a venir Julio y me va a besar’”.

El cantante respondió: “A mi me gusta besarte, pero los besos que te doy en privado son muchos más bonitos”.

Fue entonces que Iglesias rió y le dijo a la conductora que se levantara para que la besara y presumiera “que es un buen besador”. La conductora dijo: “No Julio, te voy a decir una cosa. Tu eres un hombre casado”.

El segundo metraje que circula en redes sociales es en el que Julio Iglesias besa a la fuerza a la reportera Brigitte Martínez en Santa Cruz, Bolivia, quien después fue cuestionada sobre el momento que vivió con el cantante.

Brigitte dijo que le preguntó sobre el clima de Bolivia y sobre qué le parecían las mujeres, ante eso, el cantante la miró le tiró un beso al aire, la agarró de la cara y la acercó a él para darle un beso en los labios.

¿Qué se sabe de las denuncias a Julio Iglesias?

La reaparición del video ocurre en el contexto en el que dos mujeres denunciaron a Julio Iglesias ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España, con el apoyo de la organización internacional Women’s Link Worldwide, acusándolo de agresión sexual, acoso y trata de personas, hechos que presuntamente ocurrieron entre enero y octubre de 2021.

De acuerdo con la información difundida por medios como Univisión Noticias en Estados Unidos y eldiario.es de España, las denunciantes habrían trabajado para el cantante y aseguran que los hechos ocurrieron en residencias del artista en República Dominicana y Las Bahamas.

En sus testimonios señalan un ambiente de control, intimidación, agresiones sexuales reiteradas y restricciones a su libertad.

La denuncia fue presentada con el acompañamiento de la organización Women’s Link Worldwide, y la Fiscalía ya abrió diligencias de investigación, aunque el proceso se mantiene bajo reserva mientras se analizan las pruebas y declaraciones.

Tras conocerse las denuncias, usuarios en redes sociales retomaron los videos, tanto el de la reportera de Bolivia como el de Susana Giménez como un ejemplo de conductas que durante años fueron normalizadas en la televisión y el espectáculo, pero que hoy generan cuestionamientos sobre los límites, el poder y el consentimiento, especialmente cuando se trata de figuras públicas.

Hasta el momento, Julio Iglesias no ha emitido declaraciones públicas respecto a las denuncias ni sobre la viralización de los videos.

Mientras tanto, el caso sigue generando atención mediática y social, en espera de que las autoridades definan si existen elementos suficientes para avanzar hacia una imputación formal.

