Fabiola Guajardo, la actriz que deslumbró en los Globos de Oro con vestido hecho en México

La actriz asistió al evento como embajadora de Moët & Chandon. Foto: AFP

La actriz Fabiola Guajardo fue una de las celebridades que deslumbró en la alfombra roja de los Globos de Oro 2026, durante el domingo pasado.

Su presencia no pasó desapercibida, ya que, además de acudir al evento como embajadora de Moët & Chandon, una productora de los champanes más conocidos y vendidos del mundo, lució un vestido hecho en México.

¿Qué vestido usó Fabiola Guajardo en los Globos de Oro?

Como han destacado distintos medios especializados como Vogue, la actriz nacida en Monterrey, Nuevo León, usó un vestido diseñado por la firma mexicana Amkie Gamus, fundada por Natalie Amkie y Alice Gamus.

En color negro, de mangas largas y escote halter, la prenda destacó por un llamativo detalle de pluma en tono naranja que decoraba la espalda descubierta de la joven durante el evento realizado en el hotel The Beverly Hilton.

Además de captar la atención durante la alfombra, la actriz compartió momentos con otras celebridades como Ariana Grande y Leonardo DiCaprio, como muestra una publicación en su cuenta de Instagram.

Trayectoria de Fabiola Guajardo

Antes de dedicarse a la actuación, participó en Nuestra Belleza Nuevo León 2007, concurso en el que fue primera finalista para, después competir en Nuestra Belleza México.

Tras mudarse a la Ciudad de México con el objetivo de estudiar actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa, debutó en la telenovela “Esperanza del corazón”, seguida de “Por ella soy Eva”, así como otras producciones.

Además de destacar en diversas telenovelas, también ha participado en series como “40 y 20” y “La jefa”, así como las películas “¿Qué culpa tiene el niño?” y “Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades”, dirigida por Alejandro González Iñárritu, entre otros.

