Ángela Aguilar sorprendió a Christian Nodal en su cumpleaños, le regaló su primer caballo

El momento fue captado en video y se volvió viral en redes. Foto: AFP/Archivo

Christian Nodal celebró su cumpleaños número 27, donde recibió un obsequio que rápidamente llamó la atención en redes sociales, Ángela Aguilar sorprendió al cantante con un regalo poco común: su primer caballo.

El momento ocurrió durante el “Nodal Fest”, que consistió en celebraciones en distintos puntos de Zacatecas el fin de semana pasado y quedó registrado en un video que se viralizó entre los internautas.

El regalo fue entregado en el rancho El Soyate

La sorpresa se llevó a cabo en el rancho El Soyate, propiedad de la familia Aguilar. En el video difundido en plataformas, se observa a Ángela Aguilar montando el caballo momentos antes de entregarlo.

El caballo destacó por su porte y por la montura charra de cuero con estribos metálicos decorados que portaba, elementos asociados a la tradición ecuestre mexicana.

La reacción de Christian Nodal

Al recibir el regalo, Christian Nodal mostró sorpresa y alegría. En las imágenes se observa cómo se acerca a Ángela Aguilar, intercambian un abrazo y un beso y, posteriormente, el cantante monta al caballo.

Ángela Aguilar confirma que ella planeó la sorpresa

Luego de que el video se viralizara, surgieron versiones que atribuían el regalo a Pepe Aguilar. Sin embargo, Ángela Aguilar aclaró la situación a través de un comentario en TikTok.

Ante el mensaje de una usuaria, la cantante respondió: “Le regalé su primer caballo”, confirmando que ella fue quien planeó el obsequio.

El regalo del caballo se convirtió en uno de los momentos más comentados de la celebración del cumpleaños de Christian Nodal. Videos y fotografías del festejo circularon ampliamente en redes sociales, donde seguidores destacaron el gesto de Ángela Aguilar hacia su esposo.

