Barry Manilow revela que le diagnosticaron cáncer de pulmón; reprograma gira de conciertos

El cantante de 82 años se someterá a una cirugía. Foto: Getty Images

Barry Manilow, cantante estadounidense de 82 años, pospuso su gira de conciertos tras revelar que fue diagnosticado con cáncer de pulmón.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde el músico informó a sus fans de su estado de salud, por lo que se someterá a una cirugía para extirpar una mancha cancerosa detectada tras estudios médicos.

¿Cómo fue diagnosticado?

En su comunicado, Barry Manilow detalló que el hallazgo ocurrió después de permanecer seis semanas enfermo de bronquitis.

Por esa razón, sus médicos le realizaron una resonancia magnética como medida preventiva. Sin embargo, fue por ese estudio que se encontró la mancha cancerosa.

El artista reconoció que el diagnóstico llegó gracias a lo que él mismo calificó como “pura suerte” y a la intervención de un buen equipo médico.

“Aunque ya había superado la bronquitis y estaba de nuevo en el escenario del Westgate Las Vegas, mi médico ordenó una resonancia magnética solo para asegurarse de que todo estuviera bien. La resonancia magnética descubrió una mancha cancerosa en mi pulmón izquierdo que necesita ser extirpada” Explicó Barry Manilow, quien agregó que los médicos consideran que la enfermedad no se ha propagado.

Barry Manilow reprograma conciertos

Barry Manilow informó que necesitará alrededor de un mes para recuperarse tras la operación, por lo que reprogramará una serie de conciertos.

Finalmente, luego de una exitosa temporada de conciertos navideños, el intérprete de canciones como “Copacabana” y “Mandy”, aseguró que confía en volver pronto a los escenarios.

