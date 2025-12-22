Olivia Rodrigo y Louis Partridge terminan su relación

GENERANDO AUDIO...

Olivia Rodrigo y Louis Partridge terminaron a inicios de diciembre. Foto: AFP

La cantante Olivia Rodrigo y el actor Louis Partridge han terminado su relación después de casi dos años juntos, según reportes de medios como The Sun.

Hasta el momento, ninguna de las dos partes ha salido a dar declaraciones oficiales sobre su rompimiento.

Ruptura confirmada entre Olivia Rodrigo y Lois Partridge

La separación ocurrió hace unas semanas, a principios de diciembre de 2025, tras “semanas complicadas”, según fuentes citadas por los medios The Sun y Page Six.

Según los reportes, no hubo drama público ni infidelidades reportadas; simplemente decidieron tomar caminos separados por ahora.​

¿Cómo comenzó la relación entre Olivia y Louis?

La relación entre la cantante estadounidense Olivia Rodrigo, de 22 años, y el actor británico Louis Partridge, también de 22, comenzó a finales de 2023. Coincidieron profesionalmente en el rodaje de la película “Thomasin McKenzie”, donde surgió la química romántica.

En octubre de ese año, Olivia viajó a Londres con su amigo Conan Gray para celebrar Halloween con Louis, y fuentes cercanas los describieron como inseparables durante cenas y salidas nocturnas.​

Mantuvieron su noviazgo en privado durante meses, evitando detalles públicos. Su primera aparición oficial juntos fue casi un año después, en una alfombra roja, lo que sorprendió a fans que seguían pistas en redes sociales.​

Hasta el momento, no hay comunicado oficial por parte de las figuras públicas sobre su rompimiento. Sin embargo los fans ya se encuentran consternados por el rompimiento de su “pareja favorita”.

