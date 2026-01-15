Julio Iglesias prepara su defensa ante acusaciones de abuso; denunciantes declararán ante la fiscalía española

GENERANDO AUDIO...

Julio Iglesias prepara defensa. Foto: AFP

El cantante español Julio Iglesias se encuentra preparando su defensa legal tras las acusaciones de abuso sexual y trata de seres humanos presentadas por dos ex empleadas, mientras que la Fiscalía española ha decidido tomar declaración a las denunciantes, se informó este miércoles 14 de enero.

De acuerdo con la revista Hola!, el artista de 82 años aseguró en una conversación telefónica que “la verdad saldrá a la luz y todo se aclarará”, aunque no ofreció declaraciones directas. Según la publicación, Iglesias y su equipo legal buscan llegar al fondo del asunto para despejar cualquier duda sobre lo ocurrido. El entorno del cantante habría negado las acusaciones en privado y se dice “conmocionado” por la situación.

¿De qué se acusa a Julio Iglesias?

Las denunciantes son una ex trabajadora doméstica y una ex fisioterapeuta y aseguran haber sufrido violencia sexual, psicológica, física y económica mientras trabajaban en propiedades del cantante en República Dominicana y Bahamas, entre enero y octubre de 2021.

Las organizaciones Women’s Link Worldwide y Amnistía Internacional señalaron que el pasado 5 de enero presentaron una denuncia ante la Fiscalía española por hechos que podrían constituir delitos de trata de seres humanos con fines de trabajo forzado, así como delitos contra la libertad e indemnidad sexual, acoso sexual, lesiones y violaciones a los derechos laborales.

Entre los testimonios recogidos, se señala que Iglesias habría revisado regularmente los teléfonos celulares de las mujeres, les habría prohibido salir del lugar donde trabajaban y les habría impuesto jornadas de hasta 16 horas diarias, sin contrato ni días de descanso, en uno de los casos, se mencionan penetraciones no consentidas.

La fiscalía escuchará a las denunciantes

En conferencia de prensa, Jovana Ríos Cisnero, representante de Women’s Link, confirmó que la fiscalía española tomará declaración a ambas denunciantes en una fecha aún por definir, calificando la decisión como “un paso muy importante en la búsqueda de justicia”. Además, reveló que la organización ha sido contactada por otras mujeres que aseguran haber trabajado con Iglesias.

Las asociaciones explicaron que el caso fue presentado en España, y no en los países donde habrían ocurrido los hechos, debido a que la legislación española puede facilitar el acceso a la justicia. La fiscalía tendrá seis meses, prorrogables por otros seis, para decidir si archiva el caso o continúa con la investigación.

Reacciones políticas y del entorno

La revelación del caso ha generado reacciones políticas en España, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, calificó las acusaciones como “de terror” y expresó su apoyo a las denunciantes. Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, dijo estar “muy sorprendido” por las informaciones y pidió que la investigación se lleve a cabo con rigor, calificando las denuncias como “muy graves”.

El ex mánager del cantante, Fernán Martínez, describió a Iglesias como una persona “besucona” y de contacto físico, aunque aseguró que nunca presenció comportamientos agresivos como los denunciados.

Ante esto han revivido videos del cantante besando sin consentimiento a dos mujeres, la primera la conductora Susana Giménez y la segunda la reportera boliviana Brigitte Martínez.

Julio Iglesias es uno de los artistas latinos más exitosos de todos los tiempos, con más de 300 millones de discos vendidos a lo largo de una carrera que comenzó en la década de 1970. Intérprete de clásicos como “Me olvidé de vivir”, “Gwendolyne” y “Soy un truhán, soy un señor”, cuenta con múltiples reconocimientos, incluida la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en España. Es padre de ocho hijos, entre ellos el cantante Enrique Iglesias.

