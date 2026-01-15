Verónica Castro estaría hospitalizada tras secuelas de accidente

| 09:41 | Oscar Gómez Cruz | Agencias
¿Por qué hospitalizaron a Verónica Castro? Detalles sobre su estado de salud
Fue hospitalizada por decisión de uno de sus médicos. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Verónica Castro fue hospitalizada este miércoles debido a dolores relacionados con el accidente que sufrió durante la final de Big Brother VIP en 2004.

En aquella ocasión, la actriz y conductora realizó una entrada montando un elefante; sin embargo, el animal se alteró por el bullicio del público y comenzó a correr.

A consecuencia del incidente, Castro sufrió una fisura en la columna vertebral, además de otras lesiones que pusieron en riesgo su movilidad.

Hospitalizan a Verónica Castro; ¿qué se sabe?

La información fue dada a conocer por la periodista Pati Chapoy durante la transmisión del programa Ventaneando.

Este día, Verónica Castro, por indicación de uno de sus médicos, tomó la decisión de internarse varios días en un hospital para recibir terapias”, informó Chapoy al aire.

La comunicadora explicó que la actriz permanecerá hospitalizada al menos un par de días, en los que recibirá terapia, con el objetivo de controlar los dolores derivados del accidente ocurrido hace más de dos décadas.

“Esa caída la llevó a varias operaciones en la columna vertebral y tiene algunos discos que le tuvieron que poner”, agregó la periodista.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Te recomendamos:

Matthew McConaughey protege su imagen y voz ante la IA

Entretenimiento

Matthew McConaughey protege su imagen y voz ante la IA

“La Fatshionista”: quién es la influencer que explotó contra usuarios de redes sociales por “destruir su salud mental”

Entretenimiento

“La Fatshionista”: quién es la influencer que explotó contra usuarios de redes sociales por “destruir su salud mental”

Julio Iglesias prepara su defensa ante acusaciones de abuso; denunciantes declararán ante la fiscalía española

Entretenimiento

Julio Iglesias prepara su defensa ante acusaciones de abuso; denunciantes declararán ante la fiscalía española

Timothy Busfield comparece por primera vez ante un juez por presunto abuso sexual infantil

Entretenimiento

Timothy Busfield comparece por primera vez ante un juez por presunto abuso sexual infantil

Etiquetas: