Verónica Castro estaría hospitalizada tras secuelas de accidente

Fue hospitalizada por decisión de uno de sus médicos. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Verónica Castro fue hospitalizada este miércoles debido a dolores relacionados con el accidente que sufrió durante la final de Big Brother VIP en 2004.

En aquella ocasión, la actriz y conductora realizó una entrada montando un elefante; sin embargo, el animal se alteró por el bullicio del público y comenzó a correr.

A consecuencia del incidente, Castro sufrió una fisura en la columna vertebral, además de otras lesiones que pusieron en riesgo su movilidad.

Hospitalizan a Verónica Castro; ¿qué se sabe?

La información fue dada a conocer por la periodista Pati Chapoy durante la transmisión del programa Ventaneando.

“Este día, Verónica Castro, por indicación de uno de sus médicos, tomó la decisión de internarse varios días en un hospital para recibir terapias”, informó Chapoy al aire.

La comunicadora explicó que la actriz permanecerá hospitalizada al menos un par de días, en los que recibirá terapia, con el objetivo de controlar los dolores derivados del accidente ocurrido hace más de dos décadas.

“Esa caída la llevó a varias operaciones en la columna vertebral y tiene algunos discos que le tuvieron que poner”, agregó la periodista.

