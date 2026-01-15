“La Fatshionista”: quién es la influencer que explotó contra usuarios de redes sociales por “destruir su salud mental”

GENERANDO AUDIO...

En un video habló del acoso en su contra. Foto: Getty Images/Ilustrativa

La influencer mexicana Priscila Arias, conocida en redes sociales como “La Fatshionista”, denunció haber sido víctima de acoso digital masivo tras su salida del podcast “Seis de Copas”, situación que (de acuerdo con su testimonio) ha afectado gravemente su salud mental.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la creadora de contenido responsabilizó directamente a usuarios de internet por los episodios de ansiedad que ha experimentado en las últimas semanas, y aseguró que nunca había enfrentado un nivel de hostigamiento similar.

“Han participado en destruir mi salud mental”, acusa “La Fatshionista”

Con un tono firme, Priscila Arias afirmó que los ataques recibidos después de dejar el programa han sido los más intensos de toda su carrera digital.

“Si he estado tan rota es gracias a ustedes”, expresó la influencer, al señalar que las agresiones en línea han tenido consecuencias emocionales, físicas y psicológicas.

En su mensaje, subrayó que ser una figura pública no justifica la violencia digital:

“Ustedes están violentándome, participando en destruir mi salud mental, emocional y física. No te voltees al otro lado pensando que por ser figura pública a esto me expongo”, dijo.

La creadora de contenido también reveló que, pese a llevar más de una década activa en redes sociales, nunca había tenido que restringir comentarios y mensajes en todas sus plataformas,ni había padecido ansiedad de forma prolongada.

“Nunca me había durado tanto tiempo la ansiedad, incluso con ataques de ansiedad. Eso no es normal en mí”, reconoció.

Poner límites y cuidar la salud emocional

En el mismo video, “La Fatshionista” hizo un llamado a no arrepentirse de tomar decisiones personales, incluso cuando estas no son comprendidas por el entorno.

“Nunca te arrepientas de ser valiente y de hacer algo por ti… de cortar con una persona que para todos es guapísima, pero que para ti no te hace feliz”, expresó, al hablar sobre la importancia de poner límites.

Asimismo, agradeció públicamente el respaldo de su red de apoyo, integrada por su familia, amistades, equipo de trabajo y personas cercanas.

¿Quién es “La Fatshionista”?

Priscila Arias es una influencer, modelo y activista mexicana, reconocida por su contenido sobre body positive y moda de tallas grandes.

Cuenta con una amplia comunidad en plataformas como Instagram y TikTok, y es considerada una figura pionera en la defensa de la inclusión de las tallas curvy dentro de la industria de la moda en México.

¿De qué trata “Seis de Copas”?

“Seis de Copas” es un podcast creado por un grupo de amigas (Diana Wong, Mónica Makaco, Priscila Arias, Marisol de la Fuente, María Bolio y Fernanda Martín) que se caracteriza por conversaciones abiertas y cercanas sobre temas cotidianos.

A borda asuntos como relaciones personales, crecimiento emocional y experiencias de vida, combinando reflexiones profundas con momentos de humor.

A inicios de este mes, la influencer explicó que dejó la exigencia por participar en el podcast rebasó su estado de salud, así como otros proyectos personales.

