GENERANDO AUDIO...

Billy Joel cantó en Wellington. Foto: AFP

Billy Joel reapareció de manera sorpresiva durante un homenaje en Palm Beach, Florida, lo que provocó la ovación del público, meses después de haber anunciado que fue diagnosticado con hidrocefalia normotensiva en mayo de 2025. El músico, de 76 años, asistió como invitado especial a la celebración por el 30 aniversario de la incorporación del municipio de Wellington, en Florida.

Conocido como Piano Man, Billy Joel subió al escenario del anfiteatro de Wellington para participar en una presentación especial junto a la banda Turnstiles, agrupación tributo que rinde homenaje a su música.

Billy Joel cantó junto a Turnstiles en Wellington

Durante el evento “The Ultimate Tribute to the Music of Billy Joel”, el cantautor interpretó dos de sus temas más conocidos:

“We Didn’t Start the Fire”

“Big Shot”

El público acompañó al músico coreando las canciones, en una noche que marcó su primera aparición pública destacada desde que suspendió su gira por motivos de salud.

Joel se mostró de buen ánimo e incluso bromeó con los asistentes al decir: “No estaba planeando trabajar esta noche”, de acuerdo con The Palm Beach Post. El artista portaba un gorro, un chaleco para el frío y una playera de manga larga.

Joel estuvo acompañado por su esposa, Alexis Roderick, y sus dos hijas menores, quienes presenciaron el momento desde el lugar del evento.

@thehorseman2025 Billy Joel tribute band was playing when Billy Joel unexpectedly showed up. He met the band backstage and agreed to join ♬ original sound – Mark Darius Bennett

Turnstiles, la banda tributo a Billy Joel

El grupo Turnstiles, dedicado a interpretar canciones de distintos artistas, tomó su nombre del álbum Turnstiles, publicado por Billy Joel en 1976.

La agrupación fue la encargada de encabezar el homenaje musical en Wellington, al que se sumó el propio cantautor como invitado sorpresa.

Problemas de salud llevaron a Billy Joel a cancelar su gira

El último concierto en vivo de Billy Joel se realizó en febrero de 2025. Aunque su gira estaba programada para continuar, fue cancelada en mayo debido a complicaciones de salud.

El 23 de mayo de 2025, el músico informó a través de un comunicado en sus redes sociales oficiales que fue diagnosticado con hidrocefalia normotensiva (HNT). En ese mismo mensaje, su equipo señaló que la condición se había visto agravada por sus recientes presentaciones, provocándole problemas de audición, visión y equilibrio.

¿Qué es la hidrocefalia normotensiva?

De acuerdo con la Asociación del Alzheimer, la hidrocefalia normotensiva es un trastorno cerebral en el que se acumula un exceso de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos del cerebro.

Por su parte, los Institutos Nacionales de Salud (NIH) explican que el término hidrocefalia significa literalmente “agua en el cerebro” y que esta condición puede afectar el funcionamiento cerebral, aunque su causa exacta no siempre es identificable.

Según los NIH, el riesgo de desarrollar hidrocefalia normotensiva puede aumentar en personas que previamente hayan presentado:

Sangrado cerebral o aneurisma (hemorragia subaracnoidea)

Lesiones en la cabeza

Meningitis u otras infecciones similares

Cirugía cerebral (craneotomía)

La aparición de Billy Joel en Wellington representó un momento significativo para sus seguidores, al tratarse de una reaparición pública tras su diagnóstico, en un contexto de homenaje a su trayectoria musical.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.