Yordi Rosado revela que despidió a una colaboradora de su equipo por sentir atracción por ella

Su decisión causó polémica. Foto: Cuartoscuro

Yordi Rosado, conductor de México, generó controversia al revelar en un podcast que despidió a una colaboradora de su equipo porque sentía atracción hacia ella.

La confesión, hecha con aparente naturalidad, desató el debate en redes sociales sobre ética profesional, límites en el trabajo y manejo de sentimientos personales.

Yordi Rosado despide a colaboradora de su equipo

Durante un episodio del podcast “El Mitote”, en donde fue invitado Yordi Rosado, relató que despidió a una colaboradora de su equipo tras sentir atracción por ella.

Según su versión, la colaboradora en cuestión era parte de su equipo de producción. Al notar que desarrollaba atracción hacia ella, decidió terminar su relación laboral para prevenir cualquier conflicto de intereses o incluso arruinar su matrimonio.

@translatemom Mexican TV host, Yordi Rosado, revealed that he once fired an employee because he was attracted to her: "This person has a lot of things that get my attention and a week later I said "I want to apologize but I have to fire you"

“Yo estaba casado, de repente entró a trabajar una persona que yo dije: en la madre. Esta persona tiene muchas cosas que me llaman la atención”. Yordi Rosado, conductor

El conductor, aseguró que le pidió una disculpa a su empleada y que lamentablemente la despediría por tal cuestión.

“Te quiero pedir una disculpa. No me gustaría que trabajaras aquí, eres una persona que me llama la atención y estoy bien casado. Puedo tener momentos difíciles en mi matrimonio y no quiero tenerte aquí a lado en momentos difíciles de mi matrimonio”.

Opiniones divididas en redes sociales

La revelación no pasó desapercibida y rápidamente se viralizó, colocando al creador de contenido en el centro de una discusión mediática.

Mientras algunos aplaudieron su “responsabilidad”, otros lo criticaron duramente por el impacto en la vida laboral de la afectada.

Usuarios comentaron que la empleada debió demandarlos por “despido injustificado”. Así mismo, mencionaron que el conductor lo único que demostró es que no tenía autocontrol y que no confiaba en su capacidad de convivir con ella.

A pesar de que el conductor no dio más declaraciones tras su confesión, los conductores del podcast lanzaron un video en el que el Yordi aseguró que a pesar de haberla despedido, le consiguió trabajo con una amiga muy cercana a él.

Tales declaraciones no fueron suficientes para el público, ya que los comentarios y reacciones de los usuarios fueron mayorimente negativos hacia él.

