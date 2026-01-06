Jimmy Kimmel se burla de Trump y le dedica un recuento de las últimas semanas

GENERANDO AUDIO...

Jimmy Kimmel se burló de Trump. Foto: Getty

El comediante Jimmy Kimmel no ha parado de burlarse de Donald Trump tras ganar el premio Critics Choice al “Mejor programa de entrevistas” el pasado domingo 4 de enero, pues al siguiente día en su programa “Jimmy Kimmel Live” le hizo una recapitalación de las recientes semanas en su mandato.

Todo el contenido fue utilizado dentro del programa del comediante estadounidense durante su transmisión del lunes 5 de enero y duró un total de 16 minutos.

Jimmy Kimmel se burla de Trump

Jimmy Kimmel se burló de Trump en su programa e hizo una recapitulación de lo que han pasado de diciembre a la fecha, “Donald Trump hizo tantas locuras en las últimas dos semanas que haría falta una serie documental de nueve episodios de Ken Burns para cubrirlas”, destacó un señalamiento en la cuenta de YouTube del programa.

En el espacio dedicado al mandatario se hizo especial énfasis en la transmisión televisiva de “Los Premios del Centro Kennedy” galardones anuales que se otorgan a artistas escénicos por su trayectoria de contribuciones a la cultura estadounidense. Kimmel señaló que ese programa tuvo la audiencia más baja de su historia.

Otros temas fueron las 556 veces que el presidente publicó en Truth Social y la vez que habló con niños que llamaban a la línea directa de Santa Tracker en Navidad.

Tampoco pasó desapercibido la captura que ordenó del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, quienes fueron detenidos en su casa de Caracas por la Fuerza Delta.

Burla en los Critics Choice

El productor de televisión subió al escenario de los Critics Choice Awards 2026 y agradeció al presidente de Estados Unidos, ya que, sin su participación, el éxito quizá no hubiera sido lo mismo:

“Quiero dar las gracias a nuestro presidente, Donald Jennifer Trump, sin el cual nos iríamos a casa esta noche sin ningún premio. Gracias, señor presidente, por todas las muchas cosas ridículas que hace cada día, día tras día.” Jimmy Kimmel

El comediante remarcó su felicidad por la distinción obtenida y dijo que no podía esperar a volver al aire la noche del lunes, para seguir hablando de lo ocurrido, lo cual al final hizo.

¿Por qué hay pleito entre Donald Trump y Jimmy Kimmel?

En septiembre de 2025, Donald Trump celebró la suspensión del programa de Jimmy Kimmel, tras polémicos comentarios sobre la muerte de Charlie Kirk, quien fue blanco de un ataque armado durante un evento en la Utah Valley University.

El republicano alegó que el presentador tenía un programa que no era muy visto por la audiencia y felicitó a ABC por interrumpir su señal. Pero una semana después, Jimmy Kimmel volvió a la TV pese a presión política de Trump, donde se alegaron amenazas gubernamentales a las televisoras, consideradas por críticos como un ataque a la libertad de expresión.

