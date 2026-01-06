GENERANDO AUDIO...

Ana Bárbara, cantante mexicana de 54 años que destacó en el genero regional, sorprendió a sus seguidores al anunciar que se retirará temporalmente de los escenarios.

La cantante reveló la noticia en exclusiva para Univisión, a través de una entrevista en la que habló con honestidad sobre las razones personales y profesionales que la han llevado a tomar esta decisión.

Ana Bárbara se retira de los escenarios temporalmente

Con más de tres décadas de trayectoria, la llamada “Reina Grupera” se ha mantenido vigente pese a los cambios en la industria musical, convirtiéndose en referente para nuevas generaciones de artistas.

Por eso, su anuncio ha generado sorpresa entre fans y medios, que se preguntan cuánto tiempo estará alejada del ojo público.

En entrevista para Univision, Ana Bárbara dejó claro que no se trata de un adiós definitivo, sino de una pausa necesaria.

La intérprete de éxitos como “Bandido” y “Lo busqué” explicó que, aunque ama profundamente los escenarios, sintió la necesidad de detenerse y priorizar otros aspectos de su vida que había postergado por años.

Ana Bárbara priorizar su vida personal

Durante la entrevista, la cantante habló con transparencia sobre la necesidad de sentirse cerca de su familia.

“No le va a gustar a mucha gente pero me voy a tomar un pequeño break porque lo necesita mi alma y mi corazón. Porque soy madre de familia y los hijos te necesitan al cien y yo he tratado de estar al cien”.

Ana Bárbara dejó entrever ante el público que hubo personas que intentaron separarla de sus hijos; sin embargo, no lo consiguieron. Asegura que el tiempo que perdió lo recuperará.

“Hay gente enferma y malita que trata de separarnos y realmente creo que ese tiempo que me quisieron robar, pero no pudieron lo voy a recuperar”.

Mientras tanto, las reacciones de sus fans no se han hecho esperar. En redes sociales, muchos le han expresado su apoyo, comprensión y agradecimiento por tantos años de música, reconociendo que, como cualquier persona, necesita espacios para recuperarse y reencontrarse consigo misma.

Algunos seguidores incluso han celebrado la valentía de la cantante por hablar abiertamente de sus necesidades personales.

