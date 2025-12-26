Tylor Chase inicia proceso para ingresar a rehabilitación tras intervención de amigos y excompañeros

GENERANDO AUDIO...

Tylor llevaba meses viviendo en situación de calle. Foto: Getty

Tylor Chase, exactor infantil de “Manual de supervivencia escolar de Ned”, ha comenzado el proceso para ingresar a un centro de rehabilitación luego de que excompañeros de la serie y personas cercanas insistieran en que recibiera ayuda profesional por problemas de salud mental y adicciones. La intervención se dio después de que el actor fuera visto viviendo en situación de calle en California.

Tras punto de quiebre en Navidad, Tylor Chase decidió recibir atención médica

De acuerdo con información difundida por TMZ, medio estadounidense, el avance se logró tras la intervención de Jacob Harris, dueño de una barbería en Riverside, quien se convirtió en una de las principales personas de apoyo para Chase. Harris relató que pasó alrededor de tres horas con el actor el día de Navidad, momento que describió como un “punto de quiebre”.

Según explicó Harris, tras convivir con Chase, decidió buscar ayuda inmediata y logró contactar a un centro de crisis que realizó una evaluación en el lugar. Tras el análisis, los especialistas determinaron que el exactor necesitaba atención médica urgente, por lo que fue trasladado a un hospital en el área de Riverside.

Actualmente, según dicho medio, Tylor Chase se encuentra bajo una retención médica de 72 horas, periodo en el que recibe atención antes de ser canalizado a una clínica de rehabilitación. Hasta el momento no se ha confirmado en qué centro continuará su tratamiento.

La movilización para ayudar a Chase comenzó luego de que Shaun Weiss, actor de “The Mighty Ducks”, solicitara apoyo para localizarlo. A partir de ahí, Jacob Harris se convirtió en un enlace clave entre el actor, su padre, familiares y excompañeros de Nickelodeon, quienes mantuvieron contacto mediante videollamadas y reuniones.

Daniel Curtis Lee, quien interpretó a Simon en la serie, también intentó ayudarlo al pagarle una habitación de motel para sacarlo temporalmente de las calles. Sin embargo, el intento terminó mal luego de que la habitación fuera dañada, un escenario que ya había sido advertido por familiares de Chase.

Aunque no se ha definido el centro de rehabilitación al que ingresará, Shaun Weiss había ofrecido previamente apoyo a través del centro Eleven 11 Recovery, en San Clemente, California.

