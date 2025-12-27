Conciertos en Acapulco para cerrar 2026: desde Miguel Bosé, Yuri y más

GENERANDO AUDIO...

Conciertos en Acapulco para cerrar 2026. Foto: Getty

Los festejos para Año Nuevo tienen en agenda cuatro conciertos en Acapulco para cerrar 2026. Miguel Bosé, el Mimoso, Emmanuel y Mijares, así como Yuri, son las estrellas que iluminará el escenario en el paradisiaco puerto.

Cada artista brindará sus mejores melodías por separado, excepto la mancuerna de Emmanuel y Mijares, quienes suelen compartir la tarima para satisfacer a sus seguidores.

¿Qué cantantes y cuándo estarán en Acapulco para cerrar 2026?

La Arena GNP Seguros será la sede de los conciertos en Acapulco para cerrar 2026, donde los boletos salieron a la venta desde varias semanas atrás:

Miguel Bosé

El cantante, compositor, músico y actor, se presentará en la Arena GNP Seguros el sábado 27 de diciembre a las 21:00 horas. El boleto más barato para verlo cuesta mil 200 pesos. Mientras que el más caro vale 4 mil 500 pesos. En distintas de las secciones del reciento hay promoción de 2X1.

El Mimoso

El músico exmiembro de la Banda El Recodo, estará en la Arena GNP Seguros el domingo 28 de diciembre a las 21:00 horas. El ticket más económico para verlo cuesta 915 pesos. Mientras que el más caro equivale a 4 mil 209 pesos.

Emmanuel y Mijares

La dupla de cantantes se presentará en lunes 29 de diciembre en la Arena GNP Seguros, a las 21:00 horas. La entrada más accesible para verlos está en 915 pesos. Mientras que la más cara vale 5 mil pesos.

Yuri

La veracruzana estará en la Arena GNP Seguros el miércoles 31 de diciembre, donde encabezará un evento especial, donde se prevé una cena de buffet internacional, barra libre de bebidas, un espectáculo de pirotecnia y mucho más. La presentación de Yuri tendrá una duración de 90 minutos.

Estos cuatro conciertos en Acapulco para cerrar 2026 formará parte de la agenda para festejar los últimos días del 2025 y la entrada del Año Nuevo, así como sucederá en el resto del país con actividades similares.

