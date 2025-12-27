¿Quién es Mariana Bo, la DJ mexicana que estará en “La fiesta electrónica más grande del mundo” en Reforma?

GENERANDO AUDIO...

¿Quién es Mariana Bo? Foto: Cuartoscuro

La música electrónica mexicana tendrá una de sus representaciones más destacadas en Paseo de la Reforma con la participación de Mariana Bo, DJ y productora nacional que forma parte del cartel de “La Fiesta Electrónica Más Grande del Mundo”, el evento masivo con el que la Ciudad de México despedirá el año y dará la bienvenida al 2026.

¿Quién es Mariana Bo?

Su nombre no aparece por casualidad, Mariana Bo es una de las artistas mexicanas con mayor proyección internacional dentro de la escena electrónica y su presencia en este festejo confirma el peso que ha ganado el talento nacional en escenarios de gran escala.

Mariana Bo es originaria de Culiacán, Sinaloa, inició su formación musical desde temprana edad como violinista, lo que más tarde se convertiría en el sello distintivo de su carrera. A diferencia de otros DJs, su propuesta fusiona techno y música electrónica con violín en vivo, creando un espectáculo que combina potencia sonora con elementos clásicos.

Esa mezcla la ha llevado a destacar tanto en México como en el extranjero, consolidándose como una de las figuras más reconocidas de la electrónica latinoamericana.

Presencia en los festivales más importantes del mundo

La trayectoria de Mariana Bo incluye presentaciones en algunos de los festivales más importantes del circuito internacional, como Tomorrowland, Ultra Music Festival, Electric Daisy Carnival (EDC) y otros escenarios de gran formato en Europa, Asia y América.

Además, su impacto la ha llevado a figurar en el ranking global de DJ Mag, una de las listas más influyentes de la industria electrónica, logro que pocas artistas mexicanas han alcanzado.

¿Por qué estará en el evento de Reforma?

De acuerdo con información de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, “La Fiesta Electrónica Más Grande del Mundo” reunirá a artistas nacionales e internacionales para ofrecer un espectáculo gratuito y abierto al público en una de las avenidas más emblemáticas del país.

A través de un video, Clara Brugada, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, junto a la titular de la Secretaría de Cultura, Ana Francis López, anunciaron que este año se presentarán artistas internacionales como MGMT, Arca, VEL, Jehnny Beth y Kavinsky Live. Además, también habrá talento nacional como Mariana Boo, Ramiro Puente y 3BallMty.

La inclusión de Mariana Bo en el cartel responde a su relevancia internacional, su propuesta artística única y su papel como referente de la música electrónica hecha en México, cualidades que la convierten en una figura clave para un evento que busca proyectar a la capital como un punto de encuentro global para la cultura y la música.

Un momento clave para la electrónica mexicana

La participación de Mariana Bo en este megaevento no solo representa un logro personal, sino también un paso importante para la visibilidad de la escena electrónica mexicana ante miles de asistentes y una audiencia internacional.

Con su violín, su energía en el escenario y una carrera que no ha dejado de crecer, Mariana Bo se perfila como una de las artistas que marcarán el ritmo de la celebración de fin de año en Reforma, consolidando su lugar como una de las figuras más importantes de la música electrónica nacional.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.