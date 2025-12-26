Los Tigres del Norte saldrán en “Los Simpson”: cuándo y con qué canción

GENERANDO AUDIO...

Los Tigres del Norte saldrán en “Los Simpson”. Foto: Getty

El grupo mexicano Los Tigres del Norte saldrán en “Los Simpson” el próximo domingo 28 de diciembre de 2025. A través de la cadena de televisión FOX.

La caricatura sobre la familia de Springfield, y que tendrá una secuela en el cine en 2027, dio el anuncio oficial este viernes por la mañana, a través de su cuenta en X (antes conocida como Twitter).

Canción de Los Tigres del Norte en “Los Simpson”

Los Tigres del Norte saldrán en “Los Simpson” con la canción llamada “El Corrido de Pedro y Homero”. Hasta este viernes, se desconoce sobre qué tratará la melodía que interpretará el grupo mexicano.

“Una banda legendaria. Una canción original. Un giro muy Simpson”, así lo destaca la cuenta de X, donde se presume que la figura principal de la canción será Homero, quien todo mundo ubica como el esposo de Marge, así como el papá de Lisa, Bart y Maggie.

¿Quiénes son Los Tigres del Norte?

La historia de Los Tigres del Norte comienza en 1968 en Rosa Morada, una comunidad del municipio de Mocorito, Sinaloa. Jorge Hernández Angulo, con apenas 14 años, impulsó la formación del grupo junto a sus hermanos Raúl y Hernán, así como su primo Óscar.

La difícil situación económica familiar los llevó a trabajar desde muy jóvenes, tocando inicialmente en restaurantes de Los Mochis, y posteriormente en Mexicali, Baja California.

El nacimiento del nombre y el salto a Estados Unidos

El momento decisivo llegó cuando fueron contratados para tocar en San José, California, durante las celebraciones del 5 de mayo. Al cruzar la frontera, un agente de inmigración los bautizó como Los Tigres del Norte, nombre que marcaría su destino.

En San José conocieron a Arthur Walker, quien, pese a no hablar español, creyó en su talento, les brindó apoyo musical y produjo su primer disco “Juana la traicionera / Por el amor a mis hijos”.

El camino hacia la fama de Los Tigres del Norte

El éxito no fue inmediato. Tras grabar cuatro discos sin gran impacto, alcanzaron la fama en 1973 con “Contrabando y traición”. En esta etapa se integró el saxofonista Guadalupe Olivo, quien permaneció hasta 1988, cuando problemas de salud lo obligaron a retirarse. Su lugar fue ocupado por Eduardo Hernández, hermano de los fundadores.

Cambios y consolidación del grupo

En 1995, Raúl Hernández dejó la agrupación para emprender una carrera solista. Un año después se integró Luis Hernández, el hermano menor, participando por primera vez en el álbum “Unidos para siempre”. Durante este periodo, Guadalupe Olivo regresó brevemente antes de retirarse nuevamente por motivos de salud.

Legado musical y labor social

Con más de 44 años de trayectoria, Los Tigres del Norte han grabado más de 55 álbumes y 700 canciones, han vendido más de 30 millones de copias y recibido múltiples reconocimientos, incluidos premios Grammy.

Además, fundaron la Fundación Los Tigres del Norte, dedicada a preservar la herencia cultural mexicana en Estados Unidos, consolidando así su impacto artístico y social.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento