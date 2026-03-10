Boletos para Bruno Mars en CDMX llegan hasta los 10 mil pesos: ¿cuándo es la preventa?
Bruno Mars visitará el Estadio GNP de la Ciudad de México el 3, 4, 7 y 8 de diciembre, por lo que OCESA reveló de manera anticipada el mapa del lugar y los precios de los boletos antes de la primera preventa, dejando ver que la entrada más accesible será de $1,721.00 y la más costosa rondará los $10,394.00.
Los usuarios de redes sociales mostraron su enojo por los altos precios, reprochando que los tickets para la zona más lejana del recinto costarán hasta $2,136.00. “Esto no está bien, no se vale que nuevamente estén haciendo todo esto, en 2024 el más caro estaba en 6 mil“, reprochó una fan a través de X (antes Twitter).
Estos son los precios para Bruno Mars en CDMX
Los organizadores de los cuatro conciertos de Bruno Mars en la Ciudad de México revelaron el rango de precios oficial para cada una de las fechas este lunes 9 de marzo:
- General B – $1,721.00
- Naranja C – $1,473.00 | $2,062.00 | $2,136.00
- Verde C – $2,093.00 | $2,930.00 | $3,035.00
- Naranja B – $2,465.00 | $3,451.00 | $3,574.00
- Verde B – $3,209.00 | $4,493.00 | $4,653.00
- Zona GNP – $3,705.00 | $5,372.00 | $5,558.00
- Azul – $3,457.00 | $5,013.00
- Morado – $4,449.00 | $6,674.00
- Rosa – $5,441.00 | $8,162.00
- Gold – $6,185.00 | $8,659.00 | $9,278.00
- Platino – $6,929.00 | $9,701.00 | $10,394.00
Fuente: Ocesa Total
Cabe destacar que los precios de los boletos ya incluyen cargos por servicio y no se aplicarán montos adicionales por el número de entradas a adquirir, según se dio a conocer como parte de la revelación del mapa oficial.
Sin embargo, Ocesa aclaró que se cobrará un cargo único de $50.00 por procesamiento de orden, es decir, a cada uno de los precios señalados hay que agregarle 50 pesos adicionales.
Finalmente, se aclaró que cualquier cargo se aplicará al momento del check-out y que los boletos estarán sujetos a disponibilidad de acuerdo con los mecanismos de la boletera.
¿Cuándo será la preventa y venta para los shows de Bruno Mars?
El miércoles 11 y jueves 12 de marzo se llevarán a cabo la preventa y venta general, respectivamente, para los cuatro conciertos de Bruno Mars en la Ciudad de México.
- Preventa Fans: 11 de marzo
- Para el 3 y 4 de diciembre disponibles a las 12:00 horas
- Para el 7 y 8 de diciembre disponibles a las 14:00 horas
- Venta general: 12 de marzo
- Para el 3 y 4 de diciembre disponibles a las 12:00 horas
- Para el 7 y 8 de diciembre disponibles a las 14:00 horas
Cabe destacar que la preventa del 11 de marzo no es bancaria, por lo que se aceptarán tarjetas de diferentes bancos.
Usuarios se quejan por costos de los boletos
La cuenta de X (Twitter) Tickets MX detectó que los precios para Bruno Mars en México aumentaron en promedio 70% en tan solo dos años, comparando los costos de su show en 2024 con los precios anunciados para 2026.
|SECCIÓN
|2024
|2026
|AUMENTO
|Naranja C
|$951
|$2,062
|117%
|Verde C
|$1,317
|$2,930
|122%
|General B
|$1,561
|$1,721
|10%
|Naranja B
|$1,927
|$3,451
|79%
|Verde B
|$2,415
|$3,209
|33%
|GNP
|$3,147
|$5,372
|71%
|Platino
|$6,075
|$9,701
|60%
“Con cada concierto los boletos más y más caros… llegará un momento que saldrá más barato ver a un artista en vivo fuera de México”, criticó el usuario @ar2_mx.