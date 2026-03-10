Ricardo Hill, actor de “La hora pico”, confiesa que ha pensado en quitarse la vida tras padecer una grave enfermedad

GENERANDO AUDIO...

La difícil situación de Ricardo Hill, actor de “La Hora Pico” | Foto: Cuartoscuro

Ricardo Hill, actor y comediante de “La Hora Pico” y “La Escuelita VIP“, confesó que ha tenido pensamientos suicidas debido a un deterioro de salud considerable en los últimos dos años. El imitador de Joaquín López Doriga padece una enfermedad pulmonar y deterioro cognitivo, según la revista de espectáculos TVNotas.

“Le tengo miedo a la muerte, aunque estoy listo para morirme. Y eso lo pienso todos los días, pero no me voy a suicidar, aunque me llegan esos pensamientos a veces”. Ricardo Hill en entrevista con TVNotas

En entrevista con la publicación de entretenimiento, lamentó ya no recibir llamados por parte de productores, por lo que cuenta con ayuda en salud mental.

Actualmente, el también actor de doblaje vive con su hermano Salvador, quien confirmó que Hill intentó suicidarse. “En ese aspecto de querer quitarse la vida, no me preocupa mucho, aunque en una ocasión sí lo intentó“, declaró.

“Fue hace como tres años, ahora estoy al pendiente de él. Hay que estar vigilándolo constantemente”, dijo el hermano de Ricardo Hill a la revista.

¿Qué le ha pasado a Ricardo Hill, actor de “La Hora Pico”?

El comediante de 65 años, conocido por hacer el personaje del ‘Teacher‘ en “La Hora Pico“, fue diagnosticado en 2020 con enfisema y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), de acuerdo con la revista mexicana.

La EPOC no se cura, pero puede mejorar si no se fuma ni se está expuesto a aire contaminado, vacunándose para evitar infecciones y con fármacos, oxígeno y rehabilitación pulmonar, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, en 2024 se le detectó una condición que afecta la memoria, el pensamiento, el juicio y el comportamiento; esto ha llevado a un deterioro de salud considerable.

“Me va más o menos, sigo mi tratamiento. Lo llevo un poco mal, tomo pastillas. Me ha afectado en que no puedo salir”, dijo Ricardo Hill a TVNotas.

Juan Pablo Méndez, reportero de la revista, destacó que el comediante luce mucho más delgado actualmente, pues perdió 20 kilos como consecuencia de sus padecimientos, según las palabras del actor.

La delicada situación del imitador de López Doriga

Ricardo Hill también reconoció haberse alejado de su familia a raíz de su situación actual. “Extraño mucho a mis hijos, aunque yo me alejé de ellos. Me hablan de vez en cuando. Me gustaría vivir con ellos”, expresó.

Su hermano Salvador, de 71 años, se hizo cargo del comediante desde hace cuatro años y es uno de los principales testigos de cómo su estado de salud se ha deteriorado eventualmente.

“Me siento triste, porque recordamos aquellos tiempos de cuando actuaba, con su personaje del ‘Teacher’, cuando hacía doblaje en las películas. Sobre todo, porque él era muy alegre cuando hacía shows, muy entusiasta. Ahora ya no, pero seguimos adelante”. Salvador, hermano de Ricardo Hill, en entrevista con TVNotas

En entrevista con TVNotas,Salvador también lamentó que Ricardo ya no es la persona que era antes, lo cual significó un cambio que afectó a toda la familia del comediante.

Actualmente, ambos subsisten gracias a la jubilación de Hill por parte de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), además de su pensión del Banco del Bienestar y las regalías por sus personajes de doblaje o las repeticiones de sus programas.

Su hermano también aseguró que cuenta con una pensión del gobierno; sin embargo, reconoció que sus familiares también envían apoyo para que puedan sobrellevar la situación.

Ricardo Hill estuvo a punto de entrar a La Casa del Actor

La ANDA no sólo apoya a Ricardo Hill con la pensión por su jubilación, sino que Salvador se ha acercado a la asociación en busca de ayuda e, incluso, le ofrecieron ingresar a su hermano en La Casa del Actor.

“Sí, claro, lo intentamos. Cuidan muy bien a la gente. Ya se estaba convenciendo, pero al final ya no quiso. Incluso hace como un año nos había ayudado Jorge Ortiz de Pinedo para que lo aceptaran, pero mi hermano no quiso”, dijo Salvador a TVNotas.

Cabe destacar que La Casa del Actor es una casa de descanso para actores retirados, de la tercera edad, según la descripción de la propia ANDA.

¿Quién es Ricardo Hill?

Ricardo Hill ha incursionado en diversos trabajos a lo largo de su carrera artística, como locutor y actor de radionovelas para el radio, actor de teatro, actor para spots de televisión y espectáculos, según el buró de conferencistas SmartSpeakers.

Entre sus trabajos más reconocidos se encuentra la parodia del periodista Joaquín López Dóriga. Otros de los personajes que él ha parodiado son:

Jacobo Zabludowsky, periodista

Felipe Calderón, expresidente de México

Jaime Maussan, ufólogo y personalidad de televisión

En casi dos décadas de carrera, ha participado en varios programas de televisión como “La Parodia“, “Los Comediantes” y “El Privilegio de Mandar“, así como en obras de teatro como el “Tenorio Cómico“.

Ricardo Hill también se ha desempeñado como actor de doblaje, dando voz a personajes como Silvestre de “Looney Tunes“, el Hombre sin pantalones en “La vaca y el pollito“, Poseidón de “Saint Seiya“, Kaioh Sama de “Dragon Ball Z“, y como el padre de Dai, Barán en “Dragon Quest: Las Aventuras de Fly“, entre otros.