Sergio Mayer es eliminado de “La Casa de los Famosos” en la tercera semana

Sergio Mayer eliminado de “La Casa de los Famosos”. Foto: Getty Images

Sergio Mayer fue eliminado de “La Casa de los Famosos” la noche del 9 de marzo, tras recibir la menor cantidad de votos del público durante la tercera gala de eliminación, luego de tres semanas dentro de la competencia.

El actor, empresario y diputado mexicano abandonó el programa después de quedar en la decisión final frente a Julia Argüelles, en un resultado que sorprendió a algunos habitantes de la casa y a parte de la audiencia, ya que había sido considerado uno de los participantes más fuertes del reality por su experiencia y su estrategia dentro del juego.

En la tercera gala de eliminación de la temporada se encontraban nominadas algunas celebridades, como el influencer Josh Martínez, la creadora de contenido Caeli, la actriz Julia Argüelles, la modelo Jailyne Ojeda, la influencer Celinee Santos y el propio Mayer.

Durante la gala, los conductores comenzaron a revelar a los participantes que lograban permanecer en la competencia gracias al apoyo del público. Uno a uno, los nominados fueron salvados, lo que redujo la decisión final a dos concursantes, Sergio Mayer y Julia Argüelles.

Finalmente, la audiencia decidió salvar a Argüelles, lo que convirtió a Mayer en el tercer eliminado de la temporada.

La reacción de Sergio Mayer tras salir del reality

Tras abandonar la casa, Sergio Mayer habló sobre su salida y aseguró que la decisión del público debe respetarse, ya que forma parte de la dinámica del programa.

“Me encanta jugar con fuego y la gente decidió que me quemara”, dijo el actor después de conocer el resultado de la votación.

El diputado también señaló que su eliminación es parte natural del juego y reconoció la decisión de la audiencia.

“Esto es parte del juego. El público nunca se equivoca y ellos saben qué tipo de juego quieren; eso se respeta y se reconoce”, expresó tras su salida.

Además, el actor respondió a las especulaciones que comenzaron a circular en redes sociales, donde algunos usuarios sugerían que su salida habría sido pactada con la producción del programa. Mayer negó estas versiones y aseguró que su eliminación fue únicamente resultado de la votación del público.

“Yo no me salí. El público decidió que yo saliera… no vayan a confundir. Yo jamás voy a hacer eso, soy respetuoso de mi contrato y del público”, afirmó.

En ese mismo mensaje insistió en que nunca tuvo un acuerdo para abandonar el reality antes de tiempo y que estaba dispuesto a permanecer en la competencia hasta que la audiencia lo decidiera.

La participación de Sergio Mayer en el reality generó polémica desde antes de su ingreso, debido a que solicitó una licencia en su cargo como diputado para poder formar parte del programa, la decisión provocó críticas y debate en redes sociales y en el ámbito político.

Dentro del reality, Mayer también protagonizó varios momentos de tensión con otros participantes, lo que lo colocó en el centro de diversas discusiones entre los seguidores del programa.

La sexta temporada de “La Casa de los Famosos” en su edición Telemundo sigue desarrollándose con nuevas nominaciones y eliminaciones semanales, en las que la audiencia tiene la última palabra sobre quién continúa en la competencia.

¿Qué debe hacer Sergio Mayer para regresar al Congreso?

Para retomar sus funciones constitucioinales, el actor deberá apegarse al Artículo 16 del reglamento interno de la Cámara Baja. La normativa señala que cualquier diputado con licencia que desee comunicar su reincorporación al ejercicip del cargo deberá presentar un escrito firmado y dirigido a la Presidenta de la Mesa Directiva, en este caso es a la panista Kenia López Rabadán.

Al ser recibido el documento, el Presidente de la Cámara de Diputados tiene la obligación de comunicar la decisión de manera inmediata al diputado suplente en funcionaes.

Posteriormente, el aviso debe hacerse del conocimiento del Pleno de forma improrrogable durante la siguiente sesión ordinaria para que la reincorporación tenga los efectos legales.

Hasta el momento, ni la dirigencia de Morena, ni el propio Sergio Mayer han señalado una postura oficial para aclarar lo que sucederá en el futuro inmediato del legislador tras su salida del programa.

