¡Igualito al papá! Así luce Miguel Gallego, el hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula

GENERANDO AUDIO...

Miguel tiene un hermano menor. Foto: Gettyimages/AFP

Miguel Gallego, el hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula, apareció recientemente en público. Las imágenes del momento se viralizaron rápidamente debido despertando curiosidad entre seguidores del cantante y de la actriz.

El joven, que acaba de cumplir 19 años, fue captado junto a su hermano menor en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en un video difundido por Ventaneando. Las imágenes llamaron la atención debido al gran parecido físico que tendría con su famoso padre, conocido como “El Sol de México”.

¿Cómo es Miguel Gallego, hijo de Luis Miguel?

De acuerdo con las imágenes que recientemente circularon en redes sociales, Miguel Gallego, hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula, es un joven de facciones finas y aspecto juvenil.

El hijo del intérprete de “Te necesito” luce cabello castaño oscuro, ligeramente largo y peinado hacia los lados (tipo librito), con un estilo moderno que enmarca su rostro. Sus rasgos son delicados; pues tiene piel clara, cejas definidas y labios delgados, además de una expresión sería que resalta en la imagen.

Sus ojos café claro y la forma estilizada de su rostro han llevado a algunos usuarios a señalar el parecido físico con su famoso padre.

En la fotografía también se observa que viste una prenda oscura con cierre alto, lo que le da un aire elegante y sobrio. Su postura y la forma en que mira ligeramente hacia un costado refuerzan una apariencia reservada, acorde con el bajo perfil que ha mantenido durante gran parte de su vida.

Durante años, la vida de Miguel y su hermano Daniel se ha mantenido lejos de la exposición pública.

El breve momento bastó para que los internautas reaccionaran, pues varios usuarios señalaron que el primogénito del cantante luce cada vez más similar a Luis Miguel, lo que generó comentarios y comparaciones entre los seguidores del artista.

¿Quién es Miguel Gallegos?

Miguel Gallego es el hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula, pareja que sostuvo una relación sentimental durante aproximadamente cuatro años a mediados de la década de los 2000.

Fruto de ese romance nació Miguel, quien actualmente tiene 19 años, y Daniel, de 17. No obstante, la relación entre el cantante y la actriz llegó a su fin alrededor de 2009.

Desde entonces, Aracely Arámbula ha explicado a medios locales que decidió mantener a sus hijos alejados del mundo del espectáculo y de la atención mediática. Según la actriz, esta decisión también responde al deseo de los propios jóvenes de mantener una vida privada.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.