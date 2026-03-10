José Eduardo Derbez perdió miles de pesos en un fraude: “Di mi patrimonio completo”

GENERANDO AUDIO...

¡Hasta José Eduardo Derbez es blanco de fraudes y estafas! | Foto: Cuartoscuro

José Eduardo Derbez, actor mexicano de 33 años, contó en el programa “Miembros al Aire” que fue víctima de un fraude que le costó al menos 300 mil pesos, aunque inicialmente el estafador le pidió 5 millones, según compartió frente a comediantes como Facundo y Mau Nieto, entre otros.

El integrante de la “Dinastía Derbez” reconoció que fue manipulado y aprovechó el espacio en el talk-show para exhibir a quien lo engañó con un supuesto negocio de juegos de grúa.

Así estafaron a José Eduardo Derbez

El protagonista de películas como “Mesa de Regalos” confesó en la edición del 5 de marzo de “Miembros al Aire” que una persona lo contactó argumentando ser amigo de un familiar, lo cual le dio confianza para entablar comunicación con el estafador.

“Un día me escribe un cabr*n y me dice: ‘Yo soy súper cuate de un familiar tuyo, te invito a comer, vamos a hacer un negocio’. Vi la foto con mi familiar”. José Eduardo Derbez

El hombre le pidió un depósito por cinco millones de pesos. “Tú me depositas mañana los cinco y yo me encargo de todo“, asegurándole a José Eduardo Derbez que no debía comprender en realidad el movimiento, sino confiar.

Entre las dudas del actor, ambos se reunieron para cenar y detallar el negocio. En dicha cena, el actor de “El Roomie” contó que se compró una juego de grúa, por lo que el estafador le propuso un negocio de estas máquinas.

Para que el hijo de Eugenio Derbez accediera, el hombre bajó la cifra inicial a 300 mil pesos y convenció al actor, pues confesó: “Me hizo un p*nche ‘cocowash’ y empecé a tomar… doy mi patrimonio completo aquí”.

Después de emprender el supuesto negocio, el intérprete contactó al estafador para pedirle 3 mil pesos; sin embargo, recibió una respuesta negativa por parte de su contacto.

“Yo supongo que, de las 300 máquinas que pusimos, habrá unos 2 mil 500 o 3 mil pesitos que me puedas dar para la gas. ‘No, hermano, estás desconfiando, esto no funciona así y hay que tener paciencia'”, relató.

Al percatarse de que se trató de un fraude, su pareja Paola Dalay le recomendó exhibir al estafador y, finalmente, lo hizo en “Miembros al Aire“.

Cabe destacar que José Eduardo Derbez no exhibió el nombre del sujeto ni dio mayores detalles al respecto. Además, se desconoce si presentó una denuncia formal por lo sucedido.

Aprende del caso de José Eduardo Derbez para no caer en estafas

El estafador de José Eduardo Derbez utilizó tácticas de ingeniería social, es decir, una técnica de manipulación que aprovecha el error humano para obtener un beneficio, según la descripción de la empresa de ciberseguridad Kaspersky.

Los expertos detallan el ciclo del ataque de la ingeniería social, que consiste en cuatro pasos generales:

Prepararse, recopilar información básica sobre usted o un grupo más grande del que forme parte. Infiltrarse, establecer una relación o iniciar una interacción, comenzar a generar confianza. Explotar a la víctima una vez que se haya establecido la confianza y se conozca la debilidad para avanzar en el ataque. Desentenderse una vez que el usuario haya realizado la acción deseada.

Fuente: Kaspersky

Los ataques de ingeniería social se centran en que el atacante persuade a la víctima y se gana su confianza. Cuando uno se expone a estas tácticas, es muy probable que realice acciones que de otro modo no haría, según la empresa.

Kaspersky también precisa que la clave de este tipo de fraudes es la intensificación de las emociones, el sentido de urgencia o la explotación de la confianza, algo que sucedió en el caso de José Eduardo Derbez.

Para no caer en este tipo de fraudes, la compañía de seguridad digital recomendó hacerse una serie de preguntas para saber si se trata de una propuesta legítima. Estas tres preguntas aplican para el caso del actor:

¿Estoy sintiendo emociones fuertes?

¿Fue mi amigo quien me envió este mensaje?

¿Esta oferta suena demasiado bien para ser verdad?

Fuente: Kaspersky

Los expertos también aconsejan a los usuarios tener cuidado al momento de interactuar con desconocidos o entablar amistades por internet, pues puede ser un medio común para ataques de ingeniería social.

“Esté atento a las señales y las señales de alerta que indiquen manipulación o un claro abuso de confianza“, recomienda Kaspersky.

