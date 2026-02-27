Bridgerton estrena capítulos finales; promete gran cierre para los fans

GENERANDO AUDIO...

La serie Bridgerton estrenó este 26 de febrero los capítulos finales de su segunda parte de la cuarta y última temporada, producción de Shondaland disponible en Netflix. El elenco habló del esperado cierre a las cámaras de UnoTV.com.

La historia mantiene a millones de seguidores atentos al desenlace entre Benedict Bridgerton y Sophie Baek.

Ante la expectativa y las reacciones que en otras ocasiones han generado finales de series en redes sociales, sus protagonistas aseguraron que confían en que el público quedará satisfecho.

“Sí lo creo”, coincidieron Yerin Ha y Luke Thompson, quienes interpretan a Sophie Baek y Benedict Bridgerton. Thompson señaló que los personajes atraviesan una “montaña rusa de emociones”, luego de que en la primera parte de la temporada intentaran evadir sus sentimientos y evitar cruzar límites, situación que cambia en estos episodios finales.

¿Un cierre marcado por el amor y la libertad?

La serie narra la vida de varios hermanos en el Londres del siglo XIX y sus historias amorosas dentro de las normas sociales de la época, cuando no podían elegir libremente a sus parejas.

Para Victor Alli, quien da vida a Lord John Stirling, la lección central es clara: “La vida es creer en lo que viene, en el siguiente momento, la vida es vivirla con las personas que amas y que te aman”.

El elenco también destacó el impacto global que ha tenido la producción. Hannah Dodd, quien interpreta a Francesca Bridgerton, señaló: “Somos muy afortunados de estar dentro y de disfrutar todo este éxito, es muy loco cómo alcanza a tanta gente y cuánta lo disfruta”.

Por su parte, Masali Baduza, quien encarna a Michaela Stirling, subrayó que el mensaje del cierre es: “No dejes que la sociedad decida a quién debes amar, debes amar a quien tu corazón elija amar”.

¿Cuál fue el reto de interpretar a Sophie en Bridgerton?

Yerin Ha destacó que fue un desafío dar vida a un personaje que carece de libertad dentro de la estructura social retratada en la historia.

“La libertad es algo que Sophie no tiene, no tiene ese privilegio que tiene Benedict, no tiene lo más mínimo, sobre todo en esta estructura de sociedad que retratamos”, afirmó.

Con este estreno, Bridgerton 4 marca la despedida de un proyecto que, según su elenco, dejó aprendizajes para actores, equipo de producción y audiencia.

